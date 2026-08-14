Mắt Sài Gòn trao tặng 5.000 suất khám mắt miễn phí cho người dân Cà Mau

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), vừa qua chương trình “Về nguồn - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” đã được Đài Truyền hình Việt Nam Khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ), Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn và UBND xã Đất Mới (Tỉnh Cà Mau) phối hợp tổ chức. Chương trình đã mang hàng nghìn cơ hội chăm sóc mắt và nhiều hoạt động an sinh thiết thực đến với người dân xã Đất Mới, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ nhãn khoa chất lượng cao cho người dân địa phương.

Chăm sóc thị lực cho người cao tuổi ngày càng cấp thiết

Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh trên thế giới. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), đến năm 2050, người từ 60 tuổi trở lên sẽ chiếm hơn 25% dân số. Khi tuổi thọ tăng lên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc thị lực, cũng trở nên cấp thiết hơn.

Khi tuổi thọ ở Việt Nam tăng lên, việc chăm sóc thị lực cũng trở nên cấp thiết

Ước tính Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người bị mù lòa, trong đó 70% - 74% trường hợp ở người từ 50 tuổi trở lên liên quan đến đục thủy tinh thể. Đáng lo ngại, bệnh đục thủy tinh thể không thể tự khỏi và sẽ tiến triển theo thời gian. Chậm trễ điều trị có thể dẫn đến suy giảm thị lực nghiêm trọng, thậm chí mù lòa vĩnh viễn. Đặc biệt ở người cao tuổi, thị lực suy giảm không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn hạn chế khả năng sinh hoạt độc lập.

Vì vậy, bên cạnh nâng cao nhận thức về chăm sóc thị lực, việc đưa các chương trình khám và sàng lọc bệnh lý mắt đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương, là giải pháp thiết thực để phát hiện bệnh sớm, can thiệp kịp thời và giảm nguy cơ mù lòa có thể phòng tránh.

5.000 người dân Cà Mau được Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn chăm sóc mắt miễn phí

Hưởng ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cấp thiết của người dân theo Nghị quyết số 72 - NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và tri ân các thế hệ đi trước, chương trình “Về nguồn - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” đã triển khai chuỗi hoạt động khám, sàng lọc và an sinh xã hội tại xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau.

Bác sĩ Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn kiểm tra thị lực cho người dân xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng tại xã Đất Mới:

● 5.000 người dân được thăm khám, tư vấn, sàng lọc các bệnh lý về mắt.

● Hỗ trợ 50 suất phẫu thuật miễn phí đối với những trường hợp mắc đục thủy tinh thể có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhiều người có cơ hội cải thiện thị lực và trở lại cuộc sống bình thường.

● Hỗ trợ 50 triệu đồng sửa chữa Trạm Y tế xã Đất Mới, góp phần cải thiện điều kiện khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân.

● Trao tặng 14 máy in cho UBND xã Đất Mới, hỗ trợ nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân tốt hơn.

Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn góp phần củng cố năng lực của hệ thống y tế và chính quyền cơ sở, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng an sinh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng một cách bền vững tại địa phương.

Là đơn vị trực tiếp đảm nhiệm chuyên môn nhãn khoa, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn nhiều năm qua đã triển khai các chương trình khám lưu động, sàng lọc bệnh lý về mắt và phẫu thuật nhân đạo tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Việc đồng hành cùng chương trình “Về nguồn - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tiếp tục nối dài những nỗ lực đưa dịch vụ nhãn khoa chất lượng của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đến gần hơn với người dân ở những khu vực còn hạn chế về điều kiện tiếp cận y tế.

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn trao tặng 5000 suất khám mắt cùng 50 suất điều trị đục thủy tinh thể miễn phí hỗ tại người dân tại tỉnh Cà Mau.

Ông Trương Tuấn Thịnh - Đại diện Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn chia sẻ: “Đồng hành cùng chương trình nhân dịp Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là niềm vinh dự đối với Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn chúng tôi. Đây không chỉ là hoạt động tri ân mà còn thể hiện trách nhiệm của đơn vị trong việc chia sẻ cùng địa phương chăm lo sức khỏe người dân. Trong thời gian tới, Mắt Sài Gòn sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác và chính quyền địa phương để mở rộng những chương trình chăm sóc mắt cộng đồng, giúp ngày càng nhiều người dân được tiếp cận dịch vụ nhãn khoa chất lượng”.

Với triết lý “Lấy người bệnh làm trung tâm”, chương trình “Về nguồn - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” không chỉ là hành trình tri ân quá khứ mà còn là hành trình mang những giá trị thiết thực đến với cộng đồng của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Đó cũng là cam kết của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn trong việc đồng hành cùng cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và gìn giữ ánh sáng cho người dân Việt Nam./.