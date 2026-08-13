Nutifood trao dinh dưỡng đến trẻ em khó khăn tại Gia Lai

Ngày 12/8, Nhà máy Nutifood tại Gia Lai phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ xã Ia Dom trao hơn 400 phần quà sữa dinh dưỡng đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật và học sinh nghèo trên địa phương.

Phần lớn các em nhỏ là người đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện sống và dinh dưỡng vẫn còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy, mỗi phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy Nutifood cùng chung tay tiếp sức cho các em trên hành trình trưởng thành.

Trong buổi trao quà, em Rơ Châm H'Ri Sa (9 tuổi) ôm chặt túi sữa vào lòng và bẽn lẽn chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên con được nhận nhiều sữa như vậy. Nhà con khó khăn nên ít khi được uống sữa. Con sẽ mang về để cùng các em trong nhà uống".

Lời chia sẻ hồn nhiên ấy khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động. Bởi với những đứa trẻ ở vùng miền núi, một hộp sữa đôi khi không chỉ là nguồn dinh dưỡng quý giá mà còn là niềm vui, là cảm nhận về sự quan tâm của cộng đồng dành cho mình.

Với tập thể cán bộ nhân viên của Nhà máy Nutifood, những chuyến trao quà, hỗ trợ dinh dưỡng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn là việc làm được duy trì đều đặn trong nhiều năm qua, như một cách sẻ chia với cộng đồng nơi nhà máy đang gắn bó và phát triển.

Phát biểu tại chương trình, anh Hồ Sỹ Sáu, Giám đốc Nhà máy Nutifood tại Gia Lai cho biết: "Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội được chăm sóc dinh dưỡng và phát triển trong điều kiện tốt nhất. Chúng tôi hy vọng những phần quà hôm nay không chỉ góp phần nâng cao thể chất, mà còn tạo động lực để các em vươn lên trong cuộc sống".