Sắp có đường vượt biển, tuyến phà Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ ra sao?

TPO - Giữa lúc tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu trị giá hơn 93.000 tỷ đồng vừa được khởi công, tuyến phà nối hai khu vực này của TPHCM vẫn mỗi ngày chở hàng nghìn lượt khách, ô tô và hàng hóa qua vịnh Gành Rái.

Từ nhiều năm qua, tuyến phà Cần Giờ - Vũng Tàu không chỉ là phương án kết nối giao thông giữa hai khu vực mà còn trở thành một hành trình trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn. Trong bối cảnh tuyến đường vượt biển Cần Giờ- Vũng Tàu vừa được khởi công, tương lai của tuyến phà cũng được nhiều người quan tâm.

Tuyến phà Cần Giờ - Vũng Tàu được đưa vào khai thác từ năm 2020, tạo thêm một lựa chọn di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu về trung tâm TPHCM, thay thế cho hành trình đường bộ vốn phải đi vòng qua các tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 51, 25B, 25C, Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây...

Du khách xếp hàng mua vé đi phà

Tuyến phà, không chỉ phục vụ hành khách, phà còn vận chuyển ô tô, xe máy và xe tải, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa hai khu vực.

Theo đơn vị khai thác, giá vé hiện nay gồm: hành khách 70.000 đồng/lượt; xe máy 50.000 đồng/chiếc/lượt; ô tô dưới 9 chỗ 350.000 đồng/lượt; xe tải trên 8 tấn khoảng 1 triệu đồng/lượt...Vào những dịp cao điểm, lượng phương tiện và hành khách tăng mạnh.

Ngoài mua vé khách hàng phải cung cấp căn cước để nhân viên ghi nhận thông tin

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Trưởng đại diện Cảng vụ số 6 (Sở Xây dựng TPHCM), cho biết tuyến phà hiện có 5 tàu hoạt động. Tùy tình hình thực tế, đơn vị khai thác có thể tăng cường tàu để giải tỏa hành khách, không cố định theo khung giờ.

Theo ông Thắng, vào thời gian cao điểm, tần suất có thể lên khoảng 30 phút/chuyến, mỗi ngày phục vụ hàng nghìn lượt khách.

Khu vực chờ tàu tại phà

“Việc đảm bảo các quy định về an toàn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra công tác an toàn, kiểm soát trọng tải và các điều kiện phục vụ nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách”, ông Thắng nói.

Mỗi tàu có sức chứa khoảng 20 ô tô con, đồng thời có thể vận chuyển xe tải trọng tải từ 15 tấn trở xuống.

Mỗi chiếc tàu với sức chứa hàng chục xe ô tô và xe máy

Với nhiều du khách, chuyến phà không đơn thuần là phương tiện đưa họ từ Cần Giờ sang Vũng Tàu hoặc ngược lại, mà còn là một trải nghiệm thú vị trên biển. Anh Trần Bình An, ngụ Đồng Tháp, cho biết lần đầu đi phà Cần Giờ - Vũng Tàu, anh khá bất ngờ bởi trên tàu có đầy đủ tiện nghi như nhà vệ sinh, phòng chờ máy lạnh và khu vực boong mở.

“Đi phà có cảm giác sảng khoái, mới lạ. Ngoài việc rút ngắn hành trình, đây còn là một trải nghiệm thú vị khi được ngắm biển, tận hưởng không gian thoáng đãng trên tàu”, anh An chia sẻ.

Khoang đậu xe trên tàu

Trước đó, ngày 1/7, TPHCM đã khởi công Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu quy mô 6-8 làn xe, dài 14,06 km, tổng vốn đầu tư khoảng 93.016 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Nhà đầu tư được đề xuất tự thu xếp vốn, kể cả giải phóng mặt bằng, và thanh toán bằng quỹ đất tương ứng. Dự án dự kiến hoàn thành đầu năm 2029.

Đáng chú ý, đây là công trình kết hợp cầu vượt biển, khu vực cửa hầm và hầm dìm. Theo phương án hiện nay, tuyến có gần 1,9km đường dẫn, hơn 8km cầu vượt biển và khoảng 3,85km hầm vượt biển, trong đó đoạn hầm dìm dài khoảng 3km.

Phòng chờ máy lạnh, cửa kính trang bị đầy đủ áo phao, trang thiết bị, khiến du khách thích thú

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu, từ khoảng 90-120 phút đi phà hiện nay xuống còn khoảng 10 phút.

Sự xuất hiện của tuyến đường mới được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho giao thông, du lịch và kinh tế biển khu vực phía Đông TPHCM. Tuy nhiên, với nhiều người dân và du khách, sự thuận tiện của đường bộ không đồng nghĩa với việc tuyến phà nên biến mất.

Nhiều du khách chọn lên boong tàu để trải nghiệm phong cảnh

“Sau này có đường vượt biển thì rất thuận tiện, nhưng nếu có thể giữ lại tuyến phà thì người dân và du khách sẽ có thêm một lựa chọn”, anh Trần Bình An nói.

Theo nhiều du khách, việc duy trì tuyến phà sau khi đường vượt biển đi vào hoạt động có thể tạo thêm một sản phẩm trải nghiệm cho du lịch Cần Giờ - Vũng Tàu. Người dân có thể lựa chọn di chuyển bằng đường bộ để tiết kiệm thời gian, trong khi du khách vẫn có thể chọn phà để tận hưởng hành trình trên biển.

Với 5 tàu khai thác liên tục, tuyến phà Cần Giờ - Vũng Tàu ít khi gặp cảnh ùn ứ

Từ một tuyến giao thông thay thế, phà Cần Giờ - Vũng Tàu đang dần trở thành một phần của hành trình khám phá hai vùng đất ven biển. Trong tương lai, khi tuyến đường vượt biển trị giá hơn 93.000 tỷ đồng hình thành, việc kết hợp nhiều phương thức di chuyển có thể mở ra thêm những trải nghiệm mới, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch và kết nối không gian phát triển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu.