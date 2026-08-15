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Đường đá 20km ở Tây Ninh: Nắng bụi mù, mưa lầy lội

Nguyễn Tiến

TPO - Tuyến ĐT837B qua xã Vĩnh Châu (Tây Ninh) dài khoảng 20km, nhiều năm chưa được thảm nhựa khiến người dân khổ sở vì bụi mù ngày nắng, lầy lội khi mưa.

Nhiều năm qua, người dân sống dọc tuyến ĐT837B qua xã Vĩnh Châu phải chịu cảnh bụi mù vào những ngày nắng và lầy lội khi trời mưa do tuyến đường vẫn chưa được thảm nhựa.

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Mỗi lượt ô tô chạy qua, bụi từ mặt đường bị cuốn lên mù mịt, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 20km đường ĐT837B qua địa bàn xã hiện chủ yếu là mặt đường trải đá. Mỗi khi phương tiện lưu thông, bụi đường cuộn lên mù mịt, phủ kín nhà cửa, cây cối và đồ đạc của người dân hai bên đường.

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Bụi bay mịt mù trên ĐT837B qua xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Nguyễn Tiến

Để hạn chế bụi, nhiều gia đình phải dùng bạt, màn vải che chắn trước nhà, đóng kín cửa. Những ngày mưa, mặt đường trở nên lầy lội, trơn trượt, khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn, học sinh đến trường cũng bị ảnh hưởng.

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Nhiều hố nước sâu, hình thành ổ voi, ổ gà chỉ sau vài cơn mưa nhỏ.

Tuyến ĐT837B là một trong những tuyến giao thông quan trọng tại khu vực Đồng Tháp Mười, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản của người dân. Việc tuyến đường chưa được thảm nhựa trong thời gian dài đang trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân sống dọc hai bên đường.

Ông Nguyễn Văn Thành (sinh sống dọc tuyến đường) cho biết, người dân phải chịu cảnh bụi đường quanh năm.

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Ông Võ Văn Thành, người dân sống dọc đường ĐT837B, cho biết gia đình và nhiều hộ dân phải thường xuyên đóng kín cửa để hạn chế bụi đường. Ảnh: Nguyễn Tiến

“Bà con phải kéo màn vải kín trước nhà để tránh bụi. Dù ở trong nhà, người dân cũng không thể mở cửa vì bụi bay vào. Bụi quá, mọi người chịu không nổi”, ông Thành nói.

Theo ông Thành, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị UBND xã Vĩnh Châu, đề nghị sớm hoàn thành tuyến đường nhưng đến nay vẫn phải tiếp tục chờ đợi.

“Tôi cũng như bà con nơi đây rất mong cơ quan chức năng sớm đầu tư xây dựng tuyến đường để người dân không còn bị ảnh hưởng bởi bụi đường, học sinh đi lại thuận tiện. Đây là con đường duy nhất ở địa phương chưa được thảm nhựa”, ông Thành nói.

Ông Mai Văn Cảm - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu cho biết, ĐT837B là tuyến đường duy nhất trên địa bàn xã hiện còn trải đá.

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Người dân Vĩnh Châu mong mỏi việc nâng cấp, sửa chữa đường suốt nhiều năm qua.
﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo ông Cảm, trước đây, UBND tỉnh đã quan tâm đến tuyến đường và HĐND tỉnh có nghị quyết đầu tư đoạn đường này. Tuy nhiên, do nguồn vốn còn khó khăn nên việc triển khai chưa thể thực hiện.

Sau khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh tiếp tục quan tâm đến tuyến ĐT837B và đã có lộ trình thực hiện vào năm 2029.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Châu cho rằng, việc người dân phải lưu thông trên tuyến đường trải đá trong thời gian dài đang gây nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, giao thương và việc đi lại của học sinh.

“Địa phương mong tỉnh quan tâm, sớm đầu tư đoạn đường còn trải đá này. Nếu có thể, xã đề xuất tỉnh triển khai vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa và góp phần phát triển kinh tế địa phương”, ông Mai Văn Cảm kiến nghị.

Nguyễn Tiến
#ĐT837B #Tây Ninh #đường chưa thảm nhựa #bụi #lầy lội #Vĩnh Châu #giao thông

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