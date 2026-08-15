Brad Pitt 'đáng thương và tội nghiệp'

TPO - Brad Pitt vừa cho biết anh uống rượu trở lại sau bảy năm kiêng hoàn toàn. Trong khi tài tử 62 tuổi tin rằng mình có thể kiểm soát lượng rượu, chuyên gia cho rằng những lời giải thích chỉ làm đậm hình ảnh "một ông già" loay hoay với vấn đề gây sâu sắc đến gia đình và cuộc sống.

Vấn đề lớn nhất của Brad Pitt

Trong cuộc phỏng vấn mới đăng trên Esquire, Brad Pitt chia sẻ anh đã uống rượu trở lại. Nam diễn viên đã mời phóng viên dùng rượu vang tại nhà. Khi được hỏi rượu có phải chỉ dành cho khách, Brad Pitt trả lời anh từng kiêng rượu trong bảy năm nhưng sau đó đã “trật khỏi đường ray”.

Nam diễn viên khẳng định hiện uống theo cách tiết chế hơn, chủ yếu là vài ly rượu vang và không để bản thân uống quá nhiều.

Tuy nhiên, Pitt nói rằng từng có vài lần anh quá tự tin vào khả năng kiểm soát. “Tôi có thể uống vài ly nhưng dặn bản thân không thể uống nhiều. Tôi phải giữ thái độ chuyên nghiệp”, anh nói.

Việc Brad Pitt tái nghiện rượu không diễn ra đột ngột mà là quá trình kéo dài trong vài năm. Một nguồn tin thân cận mô tả anh đưa ra quyết định uống rượu trở lại sau thời gian suy nghĩ về việc sử dụng đồ uống có cồn.

Dù vậy, cách Brad Pitt sử dụng cụm từ “chuyên nghiệp” khiến nhiều người đặt câu hỏi. Nam diễn viên từng công khai nói về tình trạng uống quá mức, tham gia các buổi gặp của Alcoholics Anonymous - Hội những người nghiện rượu ẩn danh, đồng thời nhìn nhận rượu như phương tiện trốn tránh cảm xúc.

Suốt nhiều năm, vấn đề lớn nhất của Brad Pitt vẫn là chứng nghiện rượu.

Hành trình từ bỏ các chất kích thích của Brad Pitt thực tế bắt đầu từ trước cuộc ly hôn Angelina Jolie. Cuối thập niên 1990, tài tử nhận thấy thói quen hút cần sa khiến bản thân trì trệ, xa rời công việc và ngày càng bất mãn với chính mình. Anh từng kể về quãng thời gian ngồi hàng giờ trên ghế sofa, tăng cân và tìm cách lẩn tránh áp lực của sự nổi tiếng.

Chuyến đi đến Morocco - nơi Brad Pitt chứng kiến cảnh nghèo đói và nhiều bất công xã hội - được anh xem là một trong những yếu tố thúc đẩy quá trình thay đổi. Từ khi làm cha, anh hạn chế cần sa, nhận thấy mình cần duy trì sự tỉnh táo để chăm sóc các con.

Năm 2006, Brad Pitt nhận Maddox, Zahara và Pax làm con nuôi. Cùng năm, anh và Angelina Jolie chào đón con gái Shiloh. Cặp song sinh Knox và Vivienne ra đời năm 2008. Nam diễn viên từng nói trách nhiệm làm cha khiến anh từ bỏ nhiều thói quen cũ, nhưng rượu là thứ duy nhất còn lại.

Bẵng đi nhiều năm, cho đến khi ly hôn Angelina Jolie, Pitt thừa nhận anh nghiện rượu nặng. Từ lúc rời đại học, gần như mỗi ngày anh đều uống rượu, hút cần sa hoặc sử dụng thứ gì đó để xoa dịu bản thân.

Anh cho biết đã dừng mọi thứ ngoài rượu khi bắt đầu xây dựng gia đình. Đến năm 2016, việc uống rượu ngày càng nghiêm trọng và trở thành vấn đề mà nam diễn viên không thể tiếp tục né tránh. Pitt nói anh dùng chất kích thích để chạy trốn cảm xúc, trong khi những vấn đề chưa được giải quyết tiếp tục tích tụ.

Cuộc hôn nhân giữa Pitt và Jolie đổ vỡ sau chuyến bay riêng vào tháng 9/2016. Trong hồ sơ pháp lý, Jolie cáo buộc chồng cũ có hành vi bạo lực, hắt rượu lên người cô và các con. Brad Pitt phủ nhận những cáo buộc liên quan đến bạo hành. Vụ việc được cơ quan chức năng xem xét nhưng tài tử không bị truy tố.

Sau biến cố, Brad Pitt bỏ rượu và tham gia chương trình 12 bước. Anh dự các cuộc gặp của một nhóm nam giới thuộc hội Nghiện rượu ẩn danh trong khoảng 18 tháng. Tài tử nói đây là không gian hiếm hoi mà mọi người có thể kể về sai lầm, điểm yếu và nỗi đau mà không lo bị phán xét.

Năm 2019, Pitt chia sẻ anh đã đi đến giới hạn và buộc phải “tước bỏ quyền uống rượu”. Một năm sau, khi nhận giải thưởng của National Board of Review, anh cảm ơn Bradley Cooper vì đã hỗ trợ mình cai rượu. Pitt tuyên bố cuộc sống của anh trở nên hạnh phúc hơn sau thay đổi này.

Trên podcast Armchair Expert năm 2025, tài tử tiếp tục gọi quá trình tham gia Hội nghiện rượu ẩn danh là một cuộc “khởi động lại”. Anh thừa nhận khi ấy đã chạm đáy, sẵn sàng thử mọi giải pháp và dần học cách nói thật về những phần không đẹp đẽ của bản thân.

'Pitt Tội nghiệp và đáng thương'

Trong bài luận trên Daily Mail, cây bút Bryony Gordon gọi Brad Pitt là “một ông già đáng thương”. Cách diễn đạt không nhắm vào diện mạo của tài tử ở tuổi 63. Cụm từ “đáng thương” xuất phát từ việc Pitt dường như vẫn tin mình có thể kiểm soát thứ từng gây nhiều tổn hại cho cuộc đời anh.

Bryony Gordon có chín năm kiêng rượu và công khai chia sẻ trải nghiệm của bản thân với chứng nghiện. Từ kinh nghiệm cá nhân, chuyên gia cho rằng một người từng phải tìm đến hội Nghiện rượu ẩn danh, chủ động tước bỏ “quyền uống rượu” khó có thể quay lại.

Điều lo ngại nhất là cách Pitt nói về việc uống rượu “chuyên nghiệp”. Đây không phải dấu hiệu của khả năng kiểm soát mà là biểu hiện của sự phủ nhận. Người gặp vấn đề với rượu thường cố chứng minh mình có thể uống giống người bình thường, trước khi nhận ra việc duy trì giới hạn một hoặc hai ly khó hơn kiêng hoàn toàn.

Không phải ngẫu nhiên Brad Pitt đang được gọi là "ông già đáng thương, tội nghiệp".

Dù đó chỉ là nhìn nhận của chuyên gia, nhưng những phát ngôn của Brad Pitt gây ra nhiều hoài nghi. Anh nói có thể uống vài ly, nhưng đồng thời kể rằng từng quá tự tin và nhanh chóng nhận ra điều đó không tốt. Hai vế trong lời giải thích tạo cảm giác nam diễn viên vẫn loay hoay và "quá đáng thương, tội nghiệp".

Câu chuyện trở nên nặng nề khi nhìn về biến cố trong gia đình Brad Pitt. Cuộc ly hôn với Angelina Jolie kéo dài nhiều năm, đi kèm tranh chấp pháp lý và mối quan hệ xa cách giữa Pitt với các con. Có đến 5/6 người con đã bỏ họ của Pitt. Diễn biến này không thể quy hoàn toàn cho rượu, nhưng gợi lại thời điểm biến cố gia đình năm 2016 thúc đẩy anh phải cai rượu hoàn toàn.

Sau tất cả, Brad Pitt có tiền bạc, giải Oscar và sự nghiệp mà phần lớn diễn viên không dám mơ đến. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh ngôi sao Hollywood là người đàn ông công khai chạy trốn cảm xúc, sống buông thả và phải học cách kể về những sai lầm trước người lạ.

Đó là lý do từ "tội nghiệp" không hẳn nhằm chế giễu. Nó thể hiện cảm giác thương cảm khi nhìn một người đi qua hành trình dài, hiểu rõ giới hạn của mình nhưng nay lại đứng trước nguy cơ lặp lại cuộc giằng co cũ.

Brad Pitt có thể tin rằng tuổi tác và trải nghiệm giúp anh kiểm soát rượu tốt hơn. Nhưng khi chính tài tử nói "vài lần đánh giá quá cao khả năng kiểm soát", đó là sự lo ngại lớn nhất.