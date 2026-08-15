Ra mắt Ki-ốt 'Trạm cảnh sát thông minh' đầu tiên

TPO - Sáng 15/8, mô hình Ki-ốt "Trạm Cảnh sát thông minh" chính thức được ra mắt và triển khai thí điểm tại Hà Nội.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm mô hình Ki-ốt "Trạm Cảnh sát thông minh".

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm mô hình này.

Trong giai đoạn đầu, mô hình "Trạm Cảnh sát thông minh" cung cấp 5 nhóm chức năng chính, gồm: trình báo, phản ánh; cuộc gọi khẩn cấp SOS; cảnh báo thủ đoạn tội phạm; tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật.

Với những tiện ích được tích hợp trên một nền tảng số, người dân có thể tiếp cận thông tin, gửi phản ánh và tìm kiếm sự hỗ trợ cần thiết một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, mô hình Ki-ốt "Trạm Cảnh sát thông minh" không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là lời cam kết cho một tương lai an toàn và minh bạch.

"Với vai trò là đơn vị quản lý, vận hành hệ thống dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử quốc gia, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội bảo đảm mọi chức năng được người dân thực hiện trên "Trạm Cảnh sát thông minh" đều đáp ứng nguyên tắc: Đúng người - Đúng dữ liệu - Đúng quy trình - Đúng pháp luật", Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng thông tin.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng niềm tin số, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và thúc đẩy phát triển các dịch vụ số phục vụ người dân.

"Trạm Cảnh sát thông minh" cung cấp 5 nhóm chức năng.

Trên thế giới, mô hình Smart Police Station đã được triển khai tại một số quốc gia và thành phố. Tuy nhiên, việc xây dựng mô hình tại Việt Nam không đơn thuần là đưa một mô hình có sẵn về ứng dụng, mà đòi hỏi phải được nghiên cứu, thiết kế phù hợp với đặc điểm quản lý dân cư, nhu cầu thực tế và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại Việt Nam.

Ki-ốt "Trạm Cảnh sát thông minh" là một trong những mô hình thuộc Hệ sinh thái Ki ốt đa tiện ích, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai.

Mục tiêu là từng bước khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đồng thời tạo thêm những phương thức tương tác thuận tiện, an toàn giữa người dân với lực lượng Công an.

Người dân trải nghiệm "Trạm Cảnh sát thông minh".

Trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước và hệ thống định danh, xác thực điện tử VNeID.

Từ một Ki-ốt hỗ trợ người dân, "Trạm Cảnh sát thông minh" được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm kết nối số, góp phần đưa các dịch vụ về an ninh, trật tự đến gần người dân hơn, nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn.