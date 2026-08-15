Hà Nội dự kiến tăng 500 xe phục vụ đợt nghỉ Quốc khánh

TPO - Để đáp ứng lượng hành khách dự kiến tăng cao trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công ty CP Bến xe Hà Nội dự kiến điều động 500 phương tiện tăng cường, bảo đảm việc đi lại của người dân diễn ra an toàn và thông suốt.

Theo kế hoạch tổ chức vận tải phục vụ kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, các mốc cao điểm được xác định gồm chiều 28/8 và ngày 29/8 (đối với chiều rời Thủ đô); ngày 2/9 và 3/9 (đối với chiều quay trở lại). Lượng khách tập trung chủ yếu ở các tuyến du lịch, thăm thân và cự ly ngắn, trung bình.

Hệ thống bến xe Hà Nội sẵn sàng 500 phương tiện tăng cường, chủ động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp cao điểm nghỉ lễ 2/9.

Dự báo trong ngày cao điểm, Bến xe Mỹ Đình sẽ tiếp nhận lượng khách lớn nhất với khoảng 11.403 lượt khách/ngày (hơn 770 lượt xe), tập trung vào các tuyến đi Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Quảng Ninh, Cao Bằng... Bến xe Giáp Bát ước tính phục vụ khoảng 9.000 lượt khách/ngày (khoảng 760 lượt xe), dồn vào các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Bến xe Gia Lâm dự kiến đón khoảng 1.900 lượt khách/ngày (khoảng 385 lượt xe), chủ yếu đi Hải Phòng, Quảng Ninh.

Để đáp ứng nhu cầu này, đơn vị dự kiến phân bổ 500 xe tăng cường: Bến xe Giáp Bát 200 xe, Bến xe Mỹ Đình 200 xe và Bến xe Gia Lâm 100 xe. Công ty cũng đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội tạm cấp 500 phù hiệu xe tăng cường có thời hạn từ 28/8 đến hết ngày 6/9/2026.

Đáng chú ý, việc đưa xe tăng cường vào hoạt động được vận hành linh hoạt theo 4 cấp độ: chạy theo biểu đồ bình thường, tăng cường nội bộ tuyến, điều tiết xe giữa các tuyến và kích hoạt phương án giải tỏa khẩn cấp khi khách có nguy cơ lưu bến kéo dài. Cách làm này nhằm tránh việc tăng xe tràn lan gây xáo trộn vận hành nhưng vẫn giải tỏa dứt điểm khách trong ngày.

Cùng với việc điều phối phương tiện, công tác an toàn kỹ thuật, kiểm soát giá vé và an ninh trật tự được siết chặt. Các bến kiên quyết không cho xuất bến đối với xe hoặc tài xế không đủ điều kiện; yêu cầu doanh nghiệp vận tải niêm yết và bán đúng giá vé, không chở quá tải, không tự ý bỏ chuyến. Lực lượng tại bến phối hợp chặt chẽ với Công an xử lý nghiêm tình trạng cò mồi, chèo kéo, trộm cắp và dừng đỗ đón trả khách sai quy định quanh khu vực bến.

Bên cạnh đó, các bến xe cũng chủ động lên phương án ứng phó nguy cơ ngập úng do mưa dông cuối tháng 8; điều tiết phương tiện linh hoạt tránh ùn tắc do phân luồng giao thông tại khu vực trung tâm; đồng thời tổ chức luồng xe điện ra vào trạm sạc hợp lý tại bến Giáp Bát và Gia Lâm để không cản trở luồng xe khách.

Theo lộ trình, trước ngày 25/8, các bến xe sẽ hoàn tất kiểm tra cơ sở hạ tầng, phòng cháy chữa cháy, phương tiện dự phòng và tổng vệ sinh chỉnh trang. Toàn hệ thống sẽ chính thức chuyển sang chế độ phục vụ cao điểm từ ngày 28/8 đến hết ngày 3/9.