Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

5 tàu cá bất ngờ bốc cháy khi đang neo ở âu thuyền

Ngọc Tú

TPO - Rạng sáng 15/8, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại âu thuyền ở xã Quỳnh Phú (tỉnh Nghệ An) khiến 5 tàu cá đang neo đậu bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Ngày 15/8, lãnh đạo xã Quỳnh Phú (tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu cá gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

1000082829.jpg
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 3h10 sáng 15/8.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Phú, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h10 sáng nay (15/8) tại khu vực âu tàu thôn Tân An (xã Quỳnh Phú). Thời điểm xảy ra cháy, nhiều tàu cá đang neo đậu san sát nhau.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức triển khai phương án ứng cứu khẩn cấp. Tuy nhiên, do các tàu cá neo đậu gần nhau, trên tàu có dầu diesel và nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng bùng phát và lan rộng.

1000082826.jpg
1000082825.jpg
Đơn vị chức năng được huy động đến dập lửa cứu tàu.

Đơn vị chức năng đã huy động gần 80 cán bộ, chiến sĩ từ Ban chỉ huy quân sự, công an xã Quỳnh Phú, Đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Cảnh sát PCCC & CNCH cùng 3 xe chữa cháy chuyên dụng và 2 xe quân sự đến cứu hỏa.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng. Trong đó có 3 tàu cá bị vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn gây thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng, 2 tàu cá bị cháy phần cabin tàu và nhiều thiết bị thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

1000082830.jpg
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Ngọc Tú
#Nghệ An #Vụ cháy tàu #Cháy tàu #Hỏa hoạn #Cháy tàu đang neo đậu #5 tàu cá bốc cháy #Cháy hàng loạt tàu cá

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe