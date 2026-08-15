Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Donald Trump muốn tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ sau khi đánh bại Iran.

ca57186f62e5fa614acdb51b51c31acdb7c4445e3f5ee57945ea0462f0090647.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Sau khi chúng tôi đánh bại hoàn toàn Iran - quốc gia đang chịu thất bại nặng nề, tôi sẽ sớm khẳng định eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ”, Tổng thống Trump tuyên bố hôm 14/8 trong cuộc mít tinh chính trị tại một học viện cảnh sát ở bang New York. "Đúng là như vậy," ông nói thêm.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran với mục tiêu được công bố là chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Tuy nhiên, Iran đã đáp trả bằng cách thiết lập quyền kiểm soát thực tế đối với phần lớn eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch vận chuyển khối lượng lớn năng lượng và hàng hóa toàn cầu.

Mỹ vẫn đang trong thế bế tắc với Iran liên quan đến eo biển này. Iran ngăn cản phần lớn tàu thuyền dân sự đi qua, trong khi Hải quân Mỹ tiến hành phong tỏa các cảng của Iran nhằm làm tê liệt nền kinh tế nước này.

“Chúng ta đang thực hiện lệnh phong tỏa. Không một con tàu nào có thể đi qua trừ khi chúng ta cho phép”, ông Trump nói với đám đông người ủng hộ.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp "chưa từng có tiền lệ" đối với Iran, cho thấy Washington sẽ tiếp tục cô lập quốc gia này về mặt kinh tế và phong tỏa các cảng biển của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng ám chỉ kế hoạch gây sức ép lên nền kinh tế Iran. "Chúng tôi đang giữ thái độ dè dặt”, ông chia sẻ với trang tin Axios vào cuối tuần qua. "Chúng tôi chỉ đang đàm phán ở mức độ hạn chế với họ. Chúng tôi đang quan sát tình trạng lạm phát phi mã và việc Iran đang cạn kiệt ngân sách”.

Minh Hạnh
Straitstimes
#Mỹ #Iran #xung đột Mỹ Iran #eo biển Hormuz #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe