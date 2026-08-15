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Thủ tướng chỉ đạo công khai khay ăn của học sinh, xử nghiêm hành vi ‘cắt xén’

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm trường học, công khai hằng ngày thực đơn, nguồn thực phẩm và hình ảnh khay ăn thực tế để phụ huynh giám sát; đồng thời xử lý nghiêm hành vi “cắt xén” suất ăn học sinh.

Kiểm tra đột xuất bếp ăn của trường học

Ngày 14/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Thời gian qua, còn nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong các cơ sở giáo dục, tác động tiêu cực đến sức khoẻ, tâm lý học sinh, sinh viên, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giáo dục.

Để khẩn trương chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan liên quan, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ATTP trong cơ sở giáo dục.

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Công khai khay ăn của học sinh để giám sát.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trong quý III năm 2026, rà soát, hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý ATTP đối với cơ sở giáo dục, nhất là quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các hoạt động, dịch vụ cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục.

Bộ Y tế nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế tài xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan quản lý y tế địa phương, người đứng đầu cơ sở giáo dục thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định, để xảy ra ngộ độc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

Xử lý một số vụ việc để "cảnh tỉnh" răn đe

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ATTP; hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý ATTP gây hậu quả nghiêm trọng, "cắt xén" khẩu phần, suất ăn học đường. Đấu tranh, xử lý một số vụ việc mang tính "cảnh tỉnh" răn đe.

Đồng thời cần tiếp tục tập trung công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc về ATTP và liên quan đến ATTP thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn phân công lãnh đạo, nhân viên y tế trường học trực tiếp giám sát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn đưa vào trường học theo quy trình. Tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh học sinh trong vòng 24 giờ.

Các cơ sở giáo dục phải thực hiện minh bạch, công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh học sinh (qua bảng tin, website, ứng dụng công nghệ, nhóm liên lạc trực tuyến) về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc nông sản, thực phẩm cung cấp cho cơ sở giáo dục; phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn cho trường học, bảo đảm việc truy xuất nguồn gốc.

Luân Dũng
#an toàn thực phẩm #trường học #suất ăn #quản lý thực phẩm #phụ huynh #ngộ độc thực phẩm

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