An toàn thực phẩm tại chợ đầu mối: Mới quản đầu ngọn, chưa xác định được 'gốc'

TPO - Chợ đầu mối Thủ Đức mỗi ngày tiếp nhận hơn 2.400 tấn rau, trái cây và hoa tươi. Tuy nhiên, việc quản lý kiểm soát an toàn thực phẩm nguồn hàng mới chỉ được tiến hành tại chợ, chưa truy xuất đến từng vùng trồng.

Ngày 13/8, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM đã thực hiện giám sát công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) tại chợ đầu mối Thủ Đức. Trong đó, vấn đề kiểm soát nguồn hàng và điều kiện kinh doanh được đặc biệt quan tâm.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM làm việc tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

Test nhanh ngẫu nhiên

Ông Nguyễn Bình Phương, Giám đốc bộ phận kinh doanh dịch vụ Công ty CP quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức cho biết, trong năm 2025, Công ty đã phối hợp với Đội 2 thuộc Sở ATTP TPHCM kiểm tra hồ sơ pháp lý về ATTP của 503 cơ sở kinh doanh; 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục kiểm tra 158 cơ sở và tất cả đạt yêu cầu.

Lực lượng chức năng cũng đã lấy 60 mẫu rau, trái cây kiểm tra ATTP, không mẫu nào vượt ngưỡng thuốc bảo vệ thực vật. Từ tháng 5/2026, công ty quản lý chợ lấy mẫu test nhanh ngẫu nhiên 50 mẫu rau củ quả, trái cây và đều đạt yêu cầu. Từ tháng 7, số mẫu test nhanh được nâng từ 10 lên 15 mẫu/tháng.

Thực phẩm nhập chợ đầu mối Thủ Đức phải có đầy đủ giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ

Theo ông Phương, Đội Quản lý ATTP thường xuyên đi kiểm tra hàng đêm, đồng thời công ty quản lý chợ cũng thành lập 4 tổ hỗ trợ phối hợp kiểm tra việc bảo quản và truy xuất nguồn gốc nông sản. Quy trình kiểm soát được thực hiện nghiêm ngặt, yêu cầu tất cả hàng hóa nhập về đều phải khai báo nguồn gốc xuất xứ.

Đối với hàng ngoại nhập, tiểu thương bắt buộc phải xuất trình bộ chứng từ gồm hóa đơn vận chuyển và giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan nhà nước cấp mới được xuống hàng. Bên cạnh đó, chợ quy định toàn bộ mặt hàng kinh doanh phải được kê cao trên sàn gỗ pallet theo đúng hướng dẫn.

Tiểu thương nếu vi phạm an toàn thực phẩm có thể bị tạm ngưng hoạt động

Ông Phương cũng cho biết, Công ty cũng thường xuyên nhắc nhở việc không sử dụng các hóa chất, chất bảo quản, chất phụ gia ngâm, tẩy trên trái cây, rau củ quả gây độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là các mặt hàng có nguy cơ sử dụng hóa chất cao như măng chua, măng luộc, cải chua, chanh, bắp chuối, rau muống bào, hành - tỏi - ớt - sả xay. Hiện nay các mặt hàng này không sơ chế tại chợ, phải được đóng gói trong bao, túi khi mang vào chợ. Hàng hóa phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ.

“Đối với các trường hợp vi phạm hoặc tái phạm, ban quản lý trước tiên sẽ nhắc nhở và áp dụng chế tài theo nội quy chợ bằng cách niêm phong đồng hồ điện trong hai ngày để hộ kinh doanh khắc phục. Nếu tiểu thương vẫn cố tình không khắc phục, mức xử phạt sẽ nâng lên thành niêm phong đồng hồ điện 7 ngày. Biện pháp xử lý mạnh nhất mà chợ áp dụng là niêm phong ô vựa, tạm dừng hoạt động buôn bán cho đến khi vi phạm được khắc phục hoàn toàn” – ông Phương nói.

Chưa truy xuất nguồn gốc đến vùng trồng

Theo đại diện Công ty, phần lớn thương nhân chấp hành tốt quy định, nhưng vẫn còn một số trường hợp chưa thực hiện đầy đủ việc ghi chép nguồn gốc hàng hóa, khám sức khỏe định kỳ. Việc truy xuất nguồn gốc cũng chủ yếu mới dừng ở tỉnh, thành hoặc xã lớn, chưa xác định cụ thể đến vùng trồng.

Tuy nhiên, đoàn giám sát lưu ý thực phẩm không được bán trên bạt, để sát mặt đất

Theo ông Lê Minh Hải, Phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, cần chấm dứt tình trạng để thực phẩm trực tiếp dưới nền đất, nhất là những nơi còn đọng nước bẩn và rác. Một số kho bảo quản dù đã được đầu tư nhưng vệ sinh và mức độ đồng bộ chưa đạt yêu cầu. Có gian hàng sắp xếp gồ ghề, chưa đáp ứng quy chuẩn về vật liệu dễ làm sạch nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm chéo.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Trưởng đoàn giám sát cho biết, mục tiêu xây dựng các chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức là cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm đảm bảo chất lượng cho người dân.

Đoàn giám sát đánh giá cao việc các chợ chủ động sử dụng phương pháp test nhanh để kiểm soát thực phẩm. Tuy nhiên, với vai trò là nơi đưa lượng lớn nông sản trực tiếp đến người tiêu dùng, yêu cầu kiểm soát nguồn gốc, điều kiện bảo quản và ATTP tại chợ đầu mối vẫn cần được thực hiện chặt chẽ hơn.