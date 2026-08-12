Dự án sửa chữa Quốc lộ 51 'lỡ hẹn' về đích

TPO - Dự án sửa chữa quốc lộ 51 được triển khai từ tháng 3/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026 nhưng đến nay nhiều đoạn vẫn còn ngổn ngang.

Clip: Cận cảnh cung đường quốc lộ 51 qua TP Đồng Nai đang sửa chữa đoạn cuối cùng

Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông Quốc lộ 51 do Sở Xây dựng TP. Đồng Nai làm chủ đầu tư, được triển khai gồm 4 gói thầu với tổng chiều dài khoảng 17,4 km. Dự án được thực hiện từ tháng 3/2026 và theo kế hoạch, thời gian thi công toàn tuyến là 120 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.

Dự án sửa chữa Quốc lộ 51 được rào chắn sơ sài

Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn còn ngổn ngang. Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn từ Ngã tư Vũng Tàu đến vòng xoay Cổng 11 đã cơ bản hoàn thành. Mặt đường được sửa chữa, thảm nhựa và kẻ vạch đầy đủ. Tương tự, đoạn từ vòng xoay Cổng 11 đến Ngã ba Thái Lan cũng đã được thảm nhựa, sơn kẻ đường. Các phương tiện lưu thông qua khu vực trên khá thuận lợi, thông thoáng.

Tuyến Quốc lộ 51 đông xe nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông tại các đoạn đường đang sửa chữa

Trong khi đó, đoạn từ Ngã ba Thái Lan (phường Tam Phước) đến khu vực phường Long Thành vẫn còn nhiều vị trí thi công dang dở. Mặt đường xuất hiện các rãnh đào chưa hoàn thiện, khu vực thi công bị rào chắn khiến giao thông qua khu vực này trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đoạn đường từ phường Long Thành đến khu vực giáp xã Long Phước. Việc thi công chậm, rào chắn chiếm dụng một phần mặt đường khiến giao thông qua khu vực này thường ùn ứ, lộn xộn.

Nhiều người dân mong dự án sửa chữa Quốc lộ 51 sớm hoàn thành để chấm dứt tình trạng bụi bặm, kẹt xe

Nhiều người dân địa phương bày tỏ mong muốn chủ đầu tư, nhà thầu sớm làm xong tuyến đường để chấm dứt tình trạng bụi bặm, xe lớn lưu thông vào làn xe máy gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Đại diện các nhà thầu thi công cho biết, hiện các đơn vị đang tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 8. Thời điểm hiện tại, toàn tuyến chỉ còn khoảng 3 đoạn đang tiếp tục thi công.

Một số đoạn trên Quốc lộ 51 đã hoàn thành sửa chữa, xe tham gia giao thông di chuyển thông thoáng

Theo đại diện Sở Xây dựng TP Đồng Nai, toàn bộ công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8/2026.

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, đại diện Sở Xây dựng cho biết, ngoài việc phải thi công trong điều kiện lưu lượng phương tiện rất lớn, dự án còn phát sinh thêm khối lượng công việc so với thiết kế ban đầu.

Cụ thể, tại hai khu vực trạm thu phí T1 và T2 phải bổ sung thêm nhiều hạng mục sửa chữa nên thời gian thi công kéo dài hơn dự kiến khiến tiến độ thực hiện toàn dự án bị ảnh hưởng.

Đại diện Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Quá trình triển khai phải thực hiện nghiêm các giải pháp bảo đảm an toàn, không để tái diễn những hệ lụy như thời gian qua.