Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dự án sửa chữa Quốc lộ 51 'lỡ hẹn' về đích

Văn Quân

TPO - Dự án sửa chữa quốc lộ 51 được triển khai từ tháng 3/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026 nhưng đến nay nhiều đoạn vẫn còn ngổn ngang.

Clip: Cận cảnh cung đường quốc lộ 51 qua TP Đồng Nai đang sửa chữa đoạn cuối cùng

Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông Quốc lộ 51 do Sở Xây dựng TP. Đồng Nai làm chủ đầu tư, được triển khai gồm 4 gói thầu với tổng chiều dài khoảng 17,4 km. Dự án được thực hiện từ tháng 3/2026 và theo kế hoạch, thời gian thi công toàn tuyến là 120 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.

tp-c_1000027856.jpg
Dự án sửa chữa Quốc lộ 51 được rào chắn sơ sài

Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn còn ngổn ngang. Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn từ Ngã tư Vũng Tàu đến vòng xoay Cổng 11 đã cơ bản hoàn thành. Mặt đường được sửa chữa, thảm nhựa và kẻ vạch đầy đủ. Tương tự, đoạn từ vòng xoay Cổng 11 đến Ngã ba Thái Lan cũng đã được thảm nhựa, sơn kẻ đường. Các phương tiện lưu thông qua khu vực trên khá thuận lợi, thông thoáng.

tp-c_1000027864.jpg
Tuyến Quốc lộ 51 đông xe nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông tại các đoạn đường đang sửa chữa

Trong khi đó, đoạn từ Ngã ba Thái Lan (phường Tam Phước) đến khu vực phường Long Thành vẫn còn nhiều vị trí thi công dang dở. Mặt đường xuất hiện các rãnh đào chưa hoàn thiện, khu vực thi công bị rào chắn khiến giao thông qua khu vực này trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đoạn đường từ phường Long Thành đến khu vực giáp xã Long Phước. Việc thi công chậm, rào chắn chiếm dụng một phần mặt đường khiến giao thông qua khu vực này thường ùn ứ, lộn xộn.

tp-c_1000027884.jpg
Nhiều người dân mong dự án sửa chữa Quốc lộ 51 sớm hoàn thành để chấm dứt tình trạng bụi bặm, kẹt xe

Nhiều người dân địa phương bày tỏ mong muốn chủ đầu tư, nhà thầu sớm làm xong tuyến đường để chấm dứt tình trạng bụi bặm, xe lớn lưu thông vào làn xe máy gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Đại diện các nhà thầu thi công cho biết, hiện các đơn vị đang tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 8. Thời điểm hiện tại, toàn tuyến chỉ còn khoảng 3 đoạn đang tiếp tục thi công.

tp-c_1000027810-6067.jpg
Một số đoạn trên Quốc lộ 51 đã hoàn thành sửa chữa, xe tham gia giao thông di chuyển thông thoáng

Theo đại diện Sở Xây dựng TP Đồng Nai, toàn bộ công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8/2026.

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, đại diện Sở Xây dựng cho biết, ngoài việc phải thi công trong điều kiện lưu lượng phương tiện rất lớn, dự án còn phát sinh thêm khối lượng công việc so với thiết kế ban đầu.

Cụ thể, tại hai khu vực trạm thu phí T1 và T2 phải bổ sung thêm nhiều hạng mục sửa chữa nên thời gian thi công kéo dài hơn dự kiến khiến tiến độ thực hiện toàn dự án bị ảnh hưởng.

Đại diện Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Quá trình triển khai phải thực hiện nghiêm các giải pháp bảo đảm an toàn, không để tái diễn những hệ lụy như thời gian qua.

Quốc lộ 51 dài hơn 70km, kết nối TP Đồng Nai với TPHCM, hiện đang đáp ứng lưu lượng khoảng 70.000 lượt xe mỗi ngày đêm, gấp gần 3 lần so với thiết kế. Đây là trục giao thông quan trọng phục vụ các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển, đồng thời đảm nhận vai trò vận chuyển vật liệu cho loạt dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành...

Văn Quân
#Quốc lộ 51 #Đồng Nai #Ngã Tư Vũng Tàu #TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe