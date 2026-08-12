Cầu Ghềnh mở lại đường bộ, người dân phấn khởi sau gần nửa năm đi vòng

TPO - Sau hơn 5 tháng gặp sự cố do xà lan tông sập, cầu Ghềnh chính thức thông xe máy trở lại.

Clip: Người dân vui mừng khi phần đường bộ qua cầu Ghềnh chính thức mở lại

Chiều 12/8, phần đường bộ qua cầu Ghềnh (TP Đồng Nai), thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam, chính thức được mở lại. Rào chắn tại hai đầu cầu được tháo dỡ, cho phép người dân đi xe hai bánh qua cầu, khôi phục kết nối trực tiếp giữa phường Trấn Biên và phường Biên Hòa.

Ngay sau khi lối đi được mở, nhiều người dân nhanh chóng lưu thông qua cầu. Khu vực hai đầu cầu trở nên nhộn nhịp, người dân bày tỏ vui mừng khi tuyến đường quen thuộc được nối lại sau gần nửa năm gián đoạn.

Người dân vui mừng khi đoạn cầu nối phường Biên Hòa và Trấn Biên lưu thông lại bình thường

“Cầu mở lại khiến tôi rất vui. Đây là tuyến đường quen thuộc, trước đây đi qua cầu rất thuận tiện. Được lưu thông trở lại giúp người dân rút ngắn quãng đường, đỡ mất thời gian đi vòng”, ông Vũ Văn Lý, một người dân địa phương chia sẻ.

Tương tự, bà Trần Thu Hà, người dân phường Trấn Biên, cho biết việc mở lại đường bộ qua cầu Ghềnh giúp người dân qua lại thuận tiện hơn, đặc biệt là trong việc đi làm, đi học và các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Từ ngày 6/3, phần đường bộ qua cầu Ghềnh phải tạm đóng sau sự cố sà lan va vào cầu gây hư hỏng. Việc đóng cầu nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị kiểm tra, đánh giá hiện trạng và triển khai các phương án khắc phục, sửa chữa công trình.

Cầu Ghềnh cho xe máy lưu thông trở lại sau gần nửa năm xảy ra sự cố, dẫn đến "đóng" cầu để đảm bảo an toàn

Trong thời gian cầu đóng, người dân không thể lưu thông trực tiếp qua cầu Ghềnh mà phải lựa chọn các tuyến đường thay thế, chủ yếu qua cầu Hóa An, cầu Bửu Hòa.

Việc mở lại phần đường bộ cầu Ghềnh giúp khôi phục kết nối trực tiếp giữa hai khu vực, giảm quãng đường đi vòng, tạo thuận lợi cho người dân trong đi lại, học tập, làm việc và giao thương.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để sớm triển khai phương án sửa chữa, hoàn trả công trình về trạng thái ban đầu.