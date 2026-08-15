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Người lính

Tổng thống Mỹ Trump nói nhiệm vụ của tàu sân bay USS Abraham Lincoln ‘chưa đủ lâu’

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bác bỏ thông tin về việc gia đình các quân nhân lo ngại về điều kiện sinh hoạt của thuỷ thủ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, dù đợt làm nhiệm vụ lần này ở Trung Đông đã kéo dài gần 9 tháng.

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Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. (Ảnh: US Navy)

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng thời gian làm nhiệm vụ của con tàu vẫn chưa đủ lâu.

Khi được các phóng viên hỏi tại Căn cứ liên hợp Andrews về việc thân nhân các quân nhân lo lắng cho sức khỏe tâm thần và điều kiện sinh hoạt của họ trên tàu, ông Trump trả lời: “Không, họ không lo”.

Ông cho biết tàu USS Abraham Lincoln sẽ sớm rời khu vực và được thay thế bằng “một tàu khác, rất tương tự”.

Khi được hỏi liệu việc tàu USS Abraham Lincoln hoạt động trên biển 8 tháng rưỡi có quá dài hay không, ông Trump đưa ra câu trả lời trái ngược: “Không, không, không. Chưa đủ lâu”.

Một số nghị sĩ đảng Dân chủ đang yêu cầu chính quyền giải trình, sau khi gia đình các thủy thủ trên tàu USS Abraham Lincoln lên tiếng về điều kiện sinh hoạt ngày càng xuống cấp và tình trạng sức khỏe tâm thần của các quân nhân ngày càng xấu đi trong đợt làm nhiệm vụ lâu kỷ lục này.

Kể từ khi rời cảng nhà ở San Diego vào tháng 11 năm ngoái, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã được triển khai hơn 250 ngày. Con tàu sau đó được điều tới Trung Đông để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Theo Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, với khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, tàu USS Abraham Lincoln đã hơn 200 ngày không ghé cảng, lập kỷ lục thời hiện đại về số ngày liên tiếp hoạt động trên biển.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington đang di chuyển tới Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln. CNN dẫn lời 1 quan chức Mỹ cho biết, việc thay thế đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng chưa rõ khi nào tàu Washington sẽ tới nơi.

Ngày 13/8, trả lời báo chí trong chuyến công du Trung Mỹ, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho rằng những thông tin về điều kiện trên tàu USS Abraham Lincoln đã “bị xuyên tạc hoàn toàn”, dù ông không nêu cụ thể vấn đề nào.

“Chúng tôi đảm bảo mọi con tàu, mọi thủy thủ đoàn, mọi hạm trưởng đều nhận được tất cả những gì chúng tôi có thể cung cấp vào mọi thời điểm. Có những đợt triển khai dài hơn những đợt khác, và tôi dành cho những thủy thủ đó sự tôn trọng và biết ơn lớn hơn bất kỳ ai. Những gì họ làm trên biển cả, trong điều kiện khắc nghiệt, với số lần ghé cảng ít hơn – thật đáng kinh ngạc”, ông Hegseth nói.

Bình Giang
Theo CNN
#Tàu sân bay #Thuỷ thủ #Trung Đông #USS Abraham Lincoln #USS George Washington

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