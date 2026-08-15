Indonesia cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 7,7 độ

TPO - Một trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngoài khơi vùng biển Indonesia vào sáng sớm nay (15/8), với nhiều dư chấn xảy ra ngay sau đó.

Trung tâm Địa chấn học châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) cho biết, trận động đất đã khiến cơ quan địa vật lý Indonesia phát cảnh báo sóng thần.

Theo EMSC, trận động đất xảy ra vào khoảng 4h58, ở độ sâu 35 km. Ít nhất 3 dư chấn được ghi nhận sau đó, với cường độ 5,9, 5,6 và 6,1.

Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) đã phát cảnh báo sóng thần ban đầu đối với một số khu vực trong nước.

Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Úc cho biết, trận động đất xảy ra dưới đáy biển “không gây nguy cơ sóng thần đối với đất liền, các đảo hoặc vùng lãnh thổ của Úc”.

Ước tính ban đầu từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) dựa trên cường độ rung chấn cho thấy có khả năng xảy ra thương vong và thiệt hại, mặc dù chính phủ Indonesia vẫn chưa cung cấp thông tin.

Hệ thống cảnh báo của USGS cho thấy khoảng 500.000 người đã chịu ảnh hưởng của các rung chấn rất mạnh hoặc dữ dội; mức độ rung chấn này có thể gây ra thiệt hại từ nhẹ đến trung bình đối với các công trình được xây dựng kiên cố, và thiệt hại nghiêm trọng đối với các công trình xây dựng kém chất lượng.

Indonesia từng hứng chịu nhiều trận động đất tàn khốc. Quốc gia này nằm trên Vành đai Lửa – một dải bao quanh Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa. Đây là một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, trải dài từ Nhật Bản và Indonesia sang California và Nam Mỹ.