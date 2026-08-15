Tây Ban Nha ‘căng như dây đàn’ trước nguy cơ tái diễn cảnh vượt biên ồ ạt

TPO - Tây Ban Nha đã tăng cường lực lượng cảnh sát và quân đội tại Ceuta - vùng lãnh thổ của nước này ở Bắc Phi, trong bối cảnh trên mạng xã hội xuất hiện những lời kêu gọi người di cư vượt biên tập thể trong ngày 15/8.

Lực lượng an ninh Tây Ban Nha và Ma-rốc canh giữ ở nơi xảy ra đợt vượt biên ồ ạt cuối tháng 7. (Ảnh: Reuters)

Tối 14/8, nhiều binh sĩ mặc quân phục đứng canh bên ngoài các siêu thị và tòa nhà chính quyền, trong khi xe cảnh sát tuần tra dày đặc trên những tuyến đường chính của Ceuta. Tuy nhiên, nhiều quán cà phê ngoài trời vẫn đông khách và khu vực trung tâm thành phố khá yên bình, trái ngược với bầu không khí căng thẳng trong những ngày sau vụ hàng vạn người di cư tràn vào hôm 30/7.

Ở phía bên kia biên giới, nhiều nhân viên an ninh Ma-rốc mặc đồ đen giám sát bãi biển tại Fnideq, nơi nhiều người di cư đã xuất phát để bơi vòng qua đê chắn sóng Tarajal của Ceuta.

Theo ước tính của Chính phủ Tây Ban Nha, ít nhất 96 người đã thiệt mạng trong đợt di cư cuối tháng 7, trong khi hơn 72.000 người vào được Ceuta. Phần lớn trong số họ tự nguyện trở về Ma-rốc ngay sau đó.

Cuộc khủng hoảng gây rạn nứt nghiêm trọng trong Liên minh châu Âu (EU), đồng thời làm gia tăng tư tưởng chống nhập cư của các đảng cực hữu trên toàn thế giới.

Kể từ đó, Tây Ban Nha đã dựng rào chắn trên biển và điều động thêm hơn 500 cảnh sát từ đất liền tới Ceuta. Bộ Nội vụ cho biết lực lượng này sẽ ở lại chừng nào tình hình còn phức tạp.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai bất kỳ nhân lực nào cần thiết để khôi phục cuộc sống bình thường trong thời gian sớm nhất và ngăn những sự việc như ngày 30/7 tái diễn”, Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska phát biểu với các phóng viên tại Ceuta ngày 13/8.

Theo Bộ trưởng Grande-Marlaska, khoảng 5.000 người di cư vẫn đang ở Ceuta. Các cơ quan chức năng đã bắt đầu sàng lọc người trưởng thành và quyết định hơn 500 hồ sơ xin tị nạn, phần lớn bị từ chối.

Ông Grande-Marlaska nói thêm rằng những người nhập cảnh trái phép sẽ không được phép ở lại Ceuta, di chuyển vào đất liền Tây Ban Nha hoặc được cấp tình trạng cư trú hợp pháp, ngoại trừ một số trường hợp hiếm hoi có mức độ dễ bị tổn thương đặc biệt. Ông cho biết Tây Ban Nha sẽ đưa những người không có quyền ở lại trở về Ma-rốc.

Đầu tuần này, chính quyền Tây Ban Nha cho biết đang theo dõi “các bài đăng và tin nhắn trên mạng xã hội chưa rõ nguồn gốc”, với nội dung kêu gọi thực hiện một cuộc vượt biên tập thể trong ngày 15/8. Ma-rốc cảnh báo sẽ truy tố những người tổ chức và tham gia.

Ma-rốc cũng lắp thêm dây thép gai mới trên hàng rào ngăn cách hai vùng lãnh thổ.

Lực lượng chức năng đã ngăn một số nhóm lên tàu hỏa và xe buýt tại các thành phố như Casablanca, Fez và Kenitra để đi về phía Bắc. Tuy nhiên, các nhân chứng nói với Reuters, rằng một số nhóm người từ vùng châu Phi hạ Sahara đang tìm cách né chốt kiểm soát trên đường tới Fnideq, bằng cách đi qua đường núi.

Một nhân chứng cho biết, các trường học ở Fnideq đã được trưng dụng làm nơi ngủ nghỉ cho lực lượng an ninh làm nhiệm vụ gần biên giới.