Quảng Trị sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng ở cấp tỉnh và cấp xã

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu khẩn trương thành lập một số tổ chức Đảng, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng ở cấp tỉnh, cấp xã; trong đó nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành ngay trong tháng 8/2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa có văn bản về việc thành lập tổ chức Đảng và sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng ở cấp tỉnh, cấp xã. Việc này nhằm tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trụ sở Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Theo đó, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh được giao chỉ đạo Đảng ủy Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh xây dựng đề án thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh, đồng thời xây dựng phương án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng đề án thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và phương án nhân sự tương ứng. Hai nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 15/8/2026.

Một nội dung đáng chú ý khác là Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy xây dựng đề án chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 20/8/2026.

Thời hạn hoàn thành được yêu cầu trước ngày 30/8/2026.

Ở cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đảng ủy các xã, phường sắp xếp, thành lập mới tổ chức Đảng trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND xã, phường, hoàn thành trước ngày 15/8.

Chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ ban xây dựng Đảng sẽ được chuyển về chi bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, hoàn thành trước ngày 20/8.

Đáng chú ý, đảng ủy các xã, phường được yêu cầu kết thúc hoạt động của đảng bộ các cơ quan Đảng, đảng bộ UBND cấp xã; đồng thời xây dựng đề án, quyết định thành lập chi bộ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị cấp xã trực thuộc đảng ủy cấp xã. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cấp ủy liên quan nghiêm túc triển khai, bảo đảm tiến độ đề ra.