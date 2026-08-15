Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng: Bác sĩ về xã đảo, khám sức khỏe miễn phí cho hơn 4000 dân

Hoài Văn
Trần Trà My

TPO - Sáng 15/8, hàng nghìn người dân xã đảo Tam Hải (TP. Đà Nẵng) có mặt tại trạm y tế để được khám sức khỏe miễn phí. Hơn 4100 người thuộc các nhóm ưu tiên sẽ được khám, xét nghiệm và sàng lọc bệnh ngay tại địa phương.

Từ sáng sớm, Trạm Y tế xã Tam Hải đã có đông người dân đến khám. Các bác sĩ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra sức khỏe, từ đo huyết áp, chiều cao, cân nặng đến khám các chuyên khoa.

1786761393776-9191991875056775226-9191991875056775226-9dc12369440c6e9d33d1d5bff1603140.jpg
1786761393782-9191991875056775226-9191991875056775226-a09f7a5191eef9bbb3c2b98b9df1a2c2.jpg
1786761393794-9191991875056775226-9191991875056775226-100f76f3040f641455ae2ba193f57bd3-4935.jpg
1786761393766-9191991875056775226-9191991875056775226-fa1cedb7850b9e38289e78275f8d7449-6286.jpg
Khám sức khỏe miễn phí cho hàng nghìn người dân xã đảo Tam Hải, TP. Đà Nẵng.

Đợt này, 4.146 người được khám, trong đó có 656 người cao tuổi, 99 người khuyết tật, 71 người thuộc hộ nghèo, 12 người thuộc hộ cận nghèo, 94 người có công, 233 trẻ dưới 6 tuổi không học tại cơ sở giáo dục và 2.981 người dân sống tại khu vực hải đảo.

Người dân được khám nội, ngoại, da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nhi và phụ sản đối với nữ. Tùy tình trạng sức khỏe, bác sĩ chỉ định xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang và các cận lâm sàng cần thiết. Trường hợp phát hiện bất thường được tư vấn, theo dõi hoặc chuyển đến cơ sở y tế phù hợp.

Ông Nguyễn Hữu Thư (60 tuổi, thôn Thuận An) cho biết việc bác sĩ về tận xã giúp người lớn tuổi giảm đáng kể thời gian, công sức đi lại. Sau khi được kiểm tra và tư vấn, ông biết rõ hơn những vấn đề sức khỏe cần theo dõi để chủ động phòng bệnh.

Kết quả khám được cập nhật vào hệ thống dữ liệu y tế, từng bước hoàn thiện hồ sơ và sổ sức khỏe điện tử, phục vụ việc theo dõi sức khỏe lâu dài.

Chương trình diễn ra đến ngày 20/8. Từ 15-19/8, người dân các thôn Đông Tuấn, Thuận An, Long Thạnh Đông, Bình Trung, Tân Lập và Long Thạnh Tây khám tại Trạm Y tế xã Tam Hải. Ngày 20/8, điểm khám được bố trí tại Nhà văn hóa thôn Xuân Mỹ (xóm Gành).

Lãnh đạo Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, đây là hoạt động nhằm góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và quản lý sức khỏe từ tuyến cơ sở.

Việc đưa đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên cùng phương tiện xét nghiệm, X-quang đến tận cộng đồng đặc biệt có ý nghĩa với địa bàn xã đảo, nơi người dân còn gặp khó khăn khi tiếp cận y tế chuyên sâu. Qua đó, chăm sóc sức khỏe được dịch chuyển từ chờ người dân có bệnh mới đến bệnh viện sang chủ động phát hiện sớm, phòng bệnh và quản lý sức khỏe ngay tại nơi sinh sống.

Hoài Văn
Trần Trà My
#đà nẵng #khám sức khỏe #xã đảo #bác sĩ #y tế cộng đồng #sức khỏe

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe