Đà Nẵng: Bác sĩ về xã đảo, khám sức khỏe miễn phí cho hơn 4000 dân

TPO - Sáng 15/8, hàng nghìn người dân xã đảo Tam Hải (TP. Đà Nẵng) có mặt tại trạm y tế để được khám sức khỏe miễn phí. Hơn 4100 người thuộc các nhóm ưu tiên sẽ được khám, xét nghiệm và sàng lọc bệnh ngay tại địa phương.

Từ sáng sớm, Trạm Y tế xã Tam Hải đã có đông người dân đến khám. Các bác sĩ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra sức khỏe, từ đo huyết áp, chiều cao, cân nặng đến khám các chuyên khoa.

Khám sức khỏe miễn phí cho hàng nghìn người dân xã đảo Tam Hải, TP. Đà Nẵng.

Đợt này, 4.146 người được khám, trong đó có 656 người cao tuổi, 99 người khuyết tật, 71 người thuộc hộ nghèo, 12 người thuộc hộ cận nghèo, 94 người có công, 233 trẻ dưới 6 tuổi không học tại cơ sở giáo dục và 2.981 người dân sống tại khu vực hải đảo.

Người dân được khám nội, ngoại, da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nhi và phụ sản đối với nữ. Tùy tình trạng sức khỏe, bác sĩ chỉ định xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang và các cận lâm sàng cần thiết. Trường hợp phát hiện bất thường được tư vấn, theo dõi hoặc chuyển đến cơ sở y tế phù hợp.

Ông Nguyễn Hữu Thư (60 tuổi, thôn Thuận An) cho biết việc bác sĩ về tận xã giúp người lớn tuổi giảm đáng kể thời gian, công sức đi lại. Sau khi được kiểm tra và tư vấn, ông biết rõ hơn những vấn đề sức khỏe cần theo dõi để chủ động phòng bệnh.

Kết quả khám được cập nhật vào hệ thống dữ liệu y tế, từng bước hoàn thiện hồ sơ và sổ sức khỏe điện tử, phục vụ việc theo dõi sức khỏe lâu dài.

Chương trình diễn ra đến ngày 20/8. Từ 15-19/8, người dân các thôn Đông Tuấn, Thuận An, Long Thạnh Đông, Bình Trung, Tân Lập và Long Thạnh Tây khám tại Trạm Y tế xã Tam Hải. Ngày 20/8, điểm khám được bố trí tại Nhà văn hóa thôn Xuân Mỹ (xóm Gành).

Lãnh đạo Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, đây là hoạt động nhằm góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và quản lý sức khỏe từ tuyến cơ sở.

Việc đưa đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên cùng phương tiện xét nghiệm, X-quang đến tận cộng đồng đặc biệt có ý nghĩa với địa bàn xã đảo, nơi người dân còn gặp khó khăn khi tiếp cận y tế chuyên sâu. Qua đó, chăm sóc sức khỏe được dịch chuyển từ chờ người dân có bệnh mới đến bệnh viện sang chủ động phát hiện sớm, phòng bệnh và quản lý sức khỏe ngay tại nơi sinh sống.