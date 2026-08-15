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Giới trẻ

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Ra quân toàn quốc cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới, làng quê đáng sống

Xuân Tùng

TPO - Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2026 diễn ra trên toàn quốc với tinh thần “6 rõ” để mỗi công trình, phần việc đều có địa chỉ và có sản phẩm, và mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng hành với các địa phương, có các đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Ngày 15/8, tại tỉnh Ninh Bình, Trung ương Đoàn tổ chức lễ ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2026.

Dự chương trình có ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Lê Xuân Huy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình; anh Trần Ngọc Nam – Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

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Anh Nguyễn Kim Quy trao cờ ra quân các đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” cấp Trung ương. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Chung tay thực hiện nông thôn hiện đại

Anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, trong những năm qua, phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" đã phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tạo nên sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XIII cũng xác định nhiệm vụ và giải pháp để phát huy trí tuệ, sức trẻ của thanh thiếu nhi qua phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới" với 5 tiên phong. Trong đó, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng là một nội dung quan trọng.

Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2026 là hoạt động cụ thể hóa nhiệm vụ của thanh niên trong việc tham gia giải quyết những bài toán lớn của nông thôn Việt Nam hiện đại.

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Anh Nguyễn Kim Quy phát động ra quân chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Anh Quy nêu rõ, cùng với chương trình ra quân tại tỉnh Ninh Bình, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng phát động triển khai ra quân đồng loạt trên toàn quốc. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên; thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong góp phần thực hiện mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Để cao điểm thực sự mang lại diện mạo mới cho nông thôn, anh Nguyễn Kim Quy đề nghị các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên thanh niên và người dân hiểu, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tất cả cơ sở Đoàn trên toàn quốc đồng loạt ra quân, lựa chọn công trình, phần việc phù hợp với nhu cầu thực tiễn địa phương và tập trung theo các nhóm: xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn; thúc đẩy hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn.

Mỗi hoạt động phải đảm bảo "6 rõ", là rõ địa bàn, rõ công việc, rõ lực lượng, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm; để mỗi công trình, phần việc đều có địa chỉ và có sản phẩm, và mang lại hiệu quả thiết thực”, anh Quy nhấn mạnh.

Đồng thời, phát huy sức mạnh của trí thức trẻ và công nghệ số. Đây là điểm mới quan trọng nhằm hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nông sản, hướng tới nông nghiệp sinh thái bền vững. Tăng cường phối hợp đa phương. Tổ chức Đoàn đóng vai trò kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để huy động tối đa nguồn lực cho nông thôn.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã phát động quyên góp, ủng hộ thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2026 - 2030”.

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Đại biểu, đoàn viên thanh niên hưởng ứng ủng hộ tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Nhiều công trình, phần việc hưởng ứng

Tại chương trình đã ra mắt 5 đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” cấp Trung ương. Đây là lực lượng nòng cốt, mang kiến thức chuyên môn sâu về kỹ thuật, công nghệ để đồng hành cùng bà con nông dân.

Dịp này, 30 suất quà tặng gia đình chính sách và 30 suất học bổng dành cho thiếu nhi vượt khó cũng đã được trao tận tay các đối tượng, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc.

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Nhiều phần quà, học bổng được trao tặng tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Ngay sau lễ ra quân, đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng tại Ninh Bình. Nổi bật, vẽ bức tranh bích họa “Làng quê đáng sống”; trồng mới hơn 300 cây Sao đen xây dựng không gian nông thôn xanh – sạch – bền vững; dọn dẹp vệ sinh môi trường, xoá các điểm đen ô nhiễm môi trường góp phần trả lại không gian xanh, sạch, đẹp cho cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, khánh thành công trình Đường cờ thanh niên, Vườn ươm thanh niên, công trình số hóa di tích Chùa Bảo Hoa.

Bên cạnh đó, chương trình tập huấn cho đội hình Trí thức trẻ tình nguyện cũng được tổ chức. Tại đây, các bạn trẻ được trang bị kỹ năng tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và kết nối thị trường, sẵn sàng trở thành những “cầu nối” đưa nông nghiệp truyền thống chuyển mình theo hướng hiện đại.

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Đại biểu, đoàn viên thanh niên trồng cây trong chương trình.
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Nhiều công trình được khánh thành.
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Xuân Tùng
#tuổi trẻ #nông thôn mới #phong trào thanh niên #xây dựng nông thôn #kỹ thuật số #hợp tác xã #hỗ trợ nông dân

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