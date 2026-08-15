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Thủ lĩnh đoàn thắp sáng giấc mơ khởi nghiệp

Nguyễn Thảo

TPO - Không chọn con đường “ly hương” để tìm kiếm cơ hội việc làm ở các thành phố lớn, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chọn ở lại gắn bó với quê hương. Họ tận dụng lợi thế địa phương, chủ động khởi nghiệp, vươn lên phát triển kinh tế.

Vườn chuối cao sản của anh Phan Văn Hạnh (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) là địa chỉ quen thuộc của nhiều đoàn viên, thanh niên đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

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Anh Phan Văn Hạnh (phải) giới thiệu về vườn chuối của gia đình.

Anh Phan Văn Hạnh là Bí thư Chi đoàn Buôn Tơng Kroa (xã Ea Kar). Anh luôn nhiệt huyết, đi đầu trong các hoạt động Đoàn - Hội tại buôn. Trong phát triển kinh tế, anh là người tiên phong, nhạy bén với các mô hình.

Chia sẻ về mô hình kinh tế của bản thân, anh Hạnh cho hay, tại địa phương có tiềm năng phát triển cây ăn trái. Sau khi tìm tòi, học hỏi, anh mạnh dạn cải tạo 1 héc ta đất và trồng chuối cao sản.

Theo anh Hạnh, vốn đầu tư ban đầu khoảng 65 triệu đồng bao gồm chi phí giống, hệ thống tưới và phân bón. Đến nay vườn chuối đã duy trì thu hoạch ổn định sang năm thứ 6. Sau khi trừ toàn bộ chi phí chăm sóc, vận chuyển, mô hình mang lại thu nhập ròng khoảng hơn 200 triệu đồng/năm. Anh Hạnh luôn sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật chăm sóc, đầu ra sản phẩm để giúp đỡ các bạn trẻ có nguyện vọng vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

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Nhiều thanh niên trên địa bàn xã đến tham quan mô hình vườn chuối cao sản của anh Hạnh.

Mới đây, Đoàn xã Ea Kar đã tổ chức chuyến thăm, giao lưu và học tập kinh nghiệm thực tế tại mô hình phát triển kinh tế của anh Hạnh. Anh là một trong những thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ địa phương. Trong thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kết nối nguồn vốn và nhân rộng các mô hình kinh tế thanh niên hiệu quả, lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trên toàn xã.

Điểm sáng trong phong trào khởi nghiệp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là mô hình “Vườn ươm cây giống” của anh Y Thiết Hwing (xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk). Bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động khởi nghiệp và vươn lên phát triển kinh tế, anh Y Thiết Hwing từng bước xây dựng mô hình vườn ươm cây giống ngay trên địa bàn mình sinh sống.

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Vườn ươm cây giống của anh Y Thiết Hwing.

Với vốn kiến thức có được, cộng thêm sự tìm tòi, học hỏi không ngừng từ các nhà vườn đi trước, anh Y Thiết Hwing áp dụng quy trình kỹ thuật, cho ra những bầu cây giống chất lượng. Nắm bắt nhu cầu thị trường, anh tập trung ươm các giống cà phê và nhiều loại cây giống được nông dân ưa chuộng.

Năm 2025, anh Y Thiết Hwing vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hai tấm gương tiêu biểu trong phong trào thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk là chị Nguyễn Thị Oanh và chị Nguyễn Thị Lan Anh. Chị Oanh và chị Lan Anh hiện là Bí thư Chi đoàn thôn của xã Ea Kly. Với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, các chị áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước xây dựng mô hình hiệu quả, cho năng suất cao, mang lại thu nhập ổn định.

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Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của chị Oanh và chị Lan Anh.

Bên cạnh đó, hai chị Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Lan Anh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương. Mô hình này góp phần lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương.

Nguyễn Thảo
#mô hình #thanh niên #khởi nghiệp #làm giàu #kinh tế #địa phương #Đắk Lắk

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