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Pháp luật

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Khởi tố đối tượng giao cấu với bạn gái 14 tuổi quen qua mạng

Tân Lộc

TPO - Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 4/2026, N.H D. qua Facebook quen biết, rồi phát sinh tình cảm với em T. (14 tuổi). Ngày 1/5, D. đã dụ dỗ và đưa em T. vào nhà nghỉ ở xã Năm Căn thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.H.D. (24 tuổi, ngụ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Quyết định khởi tố bị can cũng được Viện KSND khu vực 5 - tỉnh Cà Mau phê chuẩn.

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Cơ quan điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can đối với N.H.D. Ảnh: CACM.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 4/2026, D. qua Facebook quen biết, rồi phát sinh tình cảm với em T. (14 tuổi). Ngày 1/5, D. đã dụ dỗ và đưa em T. vào nhà nghỉ ở xã Năm Căn thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Người nhà em T. sau đó phát hiện em có những biểu hiện bất thường nên tra hỏi. Khi nghe kể lại vụ việc, gia đình đã trình báo với công an địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của những người có liên quan và trưng cầu giám định.

Tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, N.H.D. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tân Lộc
#Cà Mau #khởi tố #bé gái #Facebook #giao cấu #điều tra #người bị cáo

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