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Pháp luật

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Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Franking Việt Nam

Nguyễn Thắng

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Franking Việt Nam về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Theo điều tra, Công ty TNHH Franking Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán thiết bị vệ sinh như vòi cấp nước, dây dẫn nước, bát sen, chậu rửa nhà bếp, chậu sứ, bệ xí. Công ty do Nguyễn Quang Thiều (SN 1979, trú tại tổ dân phố Trung Đồng, phường Nếnh) quản lý, điều hành.

Khoảng năm 2024, nhận thấy chậu rửa inox 201 không còn được ưa chuộng như inox 304, Thiều mua máy khắc laser trên mạng và dùng máy này khắc dòng chữ “SUS 304” lên các sản phẩm chậu rửa inox 201.

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Kho chứa hàng của Công ty TNHH Franking Việt Nam. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Theo cơ quan công an, inox 304 có độ bền, khả năng chống gỉ và độ cứng tốt hơn inox 201. Việc khắc dòng chữ “SUS 304” khiến sản phẩm inox 201 có hình thức giống chậu rửa inox 304 được nhập khẩu.

Sau khi khắc laser, những chậu rửa inox 201 được đóng gói cùng phụ kiện như xi phông, dây dẫn nước, nắp đựng rác... trong thùng carton ghi “Chậu rửa bát Inox; SUS 304; xuất xứ: Trung Quốc; nhà nhập khẩu: FRANKING VIETNAM CO.,LTD”.

Cơ quan điều tra xác định cách ghi thông tin trên bao bì có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về giá trị sử dụng và công dụng thực tế của sản phẩm.

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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Thiều. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đáng chú ý, đối với sản phẩm chậu rửa inox 201 được khắc dòng chữ “SUS 304”, Công ty TNHH Franking Việt Nam không đăng ký chứng nhận, không công bố hợp quy theo quy định đối với sản phẩm chậu rửa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định việc sản xuất, buôn bán chậu rửa inox 201 nhưng khắc dòng chữ “SUS 304” là hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Nguyễn Thắng
#Sản xuất hàng giả thiết bị vệ sinh #Lợi dụng khắc laser để làm giả hàng #Chất lượng inox 304 so với inox 201 #Công an tỉnh Bắc Ninh

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