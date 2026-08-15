Khởi tố thêm bị can vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu ở Thanh Hóa

TPO - Liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung để lập khống hồ sơ thí nghiệm, sau đó sử dụng để hoàn thiện thủ tục gửi chủ đầu tư, 6 bị can tại nhiều doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị khởi tố điều tra.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố thêm 6 bị can liên quan đến đường dây làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung.

Các bị can bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để làm rõ hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị can bị khởi tố trong vụ việc.

Trước đó, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, trong đó tạm giam 5 bị can, về các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Quá trình điều tra mở rộng, công an xác định, ngoài các bị can đã bị khởi tố, một số doanh nghiệp, cá nhân đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung để lập khống phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, nhằm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công các công trình. Cụ thể, đầu năm 2025, Vũ Mai Trung - Giám đốc và Lê Văn Trung - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông Thạch Thành, đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung đặt làm khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu để hoàn thiện hồ sơ hoàn công.

Tiếp tục làm rõ hành vi sử dụng hồ sơ thí nghiệm giả tại Công ty TNHH Tân Nam Thành, công an phát hiện, Mai Văn Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật và Phạm Bá Tuấn, nhân viên kỹ thuật của công ty này, đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung để lập khống hồ sơ thí nghiệm, sau đó sử dụng các hồ sơ này hoàn thiện hồ sơ hoàn công gửi chủ đầu tư.

Bị can La Đức Long - nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung.

Tại Công ty Địa ốc Trường Sơn, trong thời gian từ năm 2025 đến năm 2026, Phạm Hữu Khải - Giám đốc Công ty đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung để lập khống hồ sơ thí nghiệm phục vụ hoàn thiện hồ sơ hoàn công một số công trình nhà ở. Theo yêu cầu của Khải, La Đức Long, nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, đã trực tiếp lập khống 105 phiếu kết quả thí nghiệm.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra, làm rõ.