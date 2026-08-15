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Phát hiện thi thể nữ hiệu trưởng trường mầm non dưới mương nước

Hoàng Dương

TPO - Thi thể một nữ hiệu trưởng trường mầm non được phát hiện dưới mương nước ven tỉnh lộ tại Quảng Ninh. Gần hiện trường có chiếc xe máy vẫn cắm chìa khóa.

Ngày 15/8, lãnh đạo UBND phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân một phụ nữ tử vong dưới mương nước trên địa bàn.

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Hiện trường vụ việc.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nữ giới dưới mương nước dọc tỉnh lộ 331 - 338 nên trình báo cơ quan chức năng. Gần vị trí phát hiện nạn nhân có chiếc xe máy mang BKS 14X1 - 085.XX, chìa khóa vẫn cắm trên xe.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là bà T.T.N (53 tuổi).

Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xác nhận, bà N. đang là Hiệu trưởng một Trường Mầm non trên địa bàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Hoàng Dương
#hiệu trưởng #Quảng Ninh #tử vong #mương nước #điều tra

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