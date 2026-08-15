Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ra mắt ứng dụng hướng dẫn phòng, chống thiên tai

Nguyễn Hoài

TPO - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị người dân cài đặt ứng dụng "Hướng dẫn phòng, chống thiên tai” để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai và kỹ năng ứng phó, bảo vệ bản thân, gia đình.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, để hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh thông tin, kiến thức, nâng cao năng lực và sự chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng ứng dụng “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai” trên thiết bị di động.

Ứng dụng có trên hai nền tảng là hệ điều hành iOS và hệ điều hành Android. Người dùng có thể truy cập App Store hoặc CH Play, tìm kiếm từ khóa “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai”, tải và cài đặt ứng dụng.

Các loại hình thiên tai được đề cập bao gồm bão/áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, lốc xoáy, sét, mưa đá, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, rét hại, sương mù – đều là những loại hình thiên tai mà Việt Nam thường xuyên hứng chịu.

11-19-47-15-thg-8-2026.png
Giao diện ứng dụng Hướng dẫn phòng, chống thiên tai. Ảnh: Nguyễn Hoài.

Bên cạnh đó, ứng dụng cũng hướng dẫn cách phòng, chống động đất - hiện tượng tự nhiên hiếm gặp hơn nhưng có xu hướng xuất hiện gia tăng trong những năm qua, liên quan đến hoạt động của các hồ chứa thuỷ điện.

Ngoài ra, ứng dụng cũng có chức năng phản ánh thiên tai, giúp người dân phản ánh tình trạng thiên tai gặp phải, đồng thời có phần tin tức - cập nhật các bản tin thiên tai mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia và thông tin điều hành chỉ đạo.

Ứng dụng cũng có phần tham khảo mở rộng, giúp người dân có thể truy cập nhiều kênh thông tin chính thống về thiên tai như website của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, các đài khí tượng thuỷ văn ba miền, fanpage Phòng chống thiên tai, website Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam, website dự báo bão của các đài khí tượng uy tín trên thế giới như Nhật Bản, Hải quân Mỹ, Philippines.

Việt Nam là một trong những quốc gia thường xuyên phải hứng chịu thiên tai với đa dạng các loại hình. Những năm gần đây, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng khốc liệt và dị thường.

Năm 2024, siêu bão Yagi – cơn bão mạnh nhất trong 50 năm càn quét miền Bắc đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Thiên tai làm 519 người chết, mất tích, tổn hại về kinh tế ước tính khoảng 89,089 tỷ đồng (gấp hơn 9,5 lần so với năm 2023 và 4,2 lần trung bình 10 năm từ 2014-2023).

image.jpg
Khánh Hoà hứng chịu mưa lũ kỷ lục vào tháng 11/2025.

Năm 2025 còn khốc liệt hơn, nặng nề hơn khi thiên tai diễn ra dồn dập trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử.

Trong đó, các cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh, trái quy luật, đầu mùa đã đổ bộ vào Trung Bộ, cuối mùa vẫn tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ.

Nhiều địa phương phải hứng chịu thiên tai kép như bão chồng bão, lũ chồng lũ, lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Năm 2025 cũng là lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử cùng xuất hiện trên 20 con sông trong một năm. Số liệu thống kê cho thấy, có 484 người chết và mất tích, 811 người bị thương trong năm, với tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hơn 104.733 tỷ đồng.

Nguyễn Hoài
#phòng chống thiên tai #ứng dụng #bão #lũ #thiên tai #Việt Nam #bão Yagi #sạt lở đất #lũ quét #mưa lớn #hạn hán #El Nino

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe