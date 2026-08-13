Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công ty của Elon Musk bắt đầu bán dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam

Nguyễn Hoài

TPO - Công ty Starlink của tỷ phú Elon Musk đã chính thức cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam, sau nửa năm được cấp giấy phép, với gói cước dành cho hộ gia đình và doanh nghiệp.

Công ty Starlink của tỷ phú Elon Musk đã công bố các gói cước dịch vụ được cung cấp tại Việt Nam.

Với nhóm khách hàng hộ gia đình, doanh nghiệp này cung cấp hai gói cước gồm, gói Gia đình tốc độ tối đa 100 Mbps, giá thuê bao là 1.131.990 mỗi tháng, và gói Tiêu chuẩn với giá 1.711.100 đồng, tốc độ có thể trên 400 Mbps.

Bên cạnh đó, người dùng sẽ phải mua bộ thiết bị thu phát có giá từ hơn 9 triệu đến hơn 10 triệu đồng, tuỳ loại.

stqrlink.jpg
Starlink công bố gói cước gia đình tại Việt Nam.

Với doanh nghiệp, giá trị gói cước phụ thuộc vào dung lượng với giá thấp nhất là 1.476.300 đồng/tháng cho 50GB. Gói cao nhất có giá lên tới 62.236.900 đồng cho dung lượng 2TB một tháng.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Starlink Việt Nam đã được cấp hai giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam. Các giấy phép có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030.

starlikn.jpg
Starlink góp phần hoàn thiện hạ tầng viễn thông của Việt Nam.

Theo Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, số lượng thuê bao tối đa trong giai đoạn thí điểm là 600.000 thuê bao, bao gồm tổng số thuê bao của Starlink Việt Nam và số thuê bao của doanh nghiệp viễn thông bán lại dịch vụ của Starlink Việt Nam.

Cục Viễn thông cũng thông tin thêm, Công ty Starlink Việt Nam đã cam kết tổng số vốn đầu tư trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép để thiết lập mạng viễn thông là 100 tỷ đồng đối với mỗi loại mạng viễn thông được cấp phép, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong quá trình triển khai, vận hành hệ thống và cung cấp dịch vụ.

Theo Cục Viễn thông, Internet vệ tinh sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng viễn thông Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng với các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và trong hoạt động phòng chống thiên tai.

Nguyễn Hoài
#Starlink #Space X #Elon Musk #internet vệ tinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe