Tên lửa khổng lồ của SpaceX được phóng thành công sau hàng loạt sự cố nổ tung

TPO - Tàu Starship của SpaceX cuối cùng đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công, đánh dấu sự đảo ngược vận mệnh đáng kinh ngạc của tên lửa đầy tham vọng nhất của Elon Musk. Tên lửa không người lái cao 123m - tên lửa lớn nhất từng được chế tạo, đã phóng từ Starbase của SpaceX tại Boca Chica, Texas, Mỹ, lúc 7:30 tối ngày 26/8 (tức sáng ngày 27/8 giờ Việt Nam).

Tàu vũ trụ Starship đã hoàn thành chuyến bay kéo dài một giờ đầy căng thẳng, đạt độ cao tối đa 200 km so với bề mặt Trái Đất, trước khi tầng trên của nó rơi xuống Ấn Độ Dương. Trước đó, sau khi tách ra, tên lửa đẩy Super Heavy chở tàu Starship đã hạ cánh xuống Vịnh Mexico.

Tàu vũ trụ Starship của SpaceX cất cánh từ Starbase, Texas, nhìn từ Đảo South Padre vào ngày 26/8. (Ảnh: Ronaldo Schemidt/AFP)

Tiếng vỗ tay vang dội khi các kỹ sư của SpaceX ăn mừng tên lửa hoàn thành hành trình. Khác với những nỗ lực trước đây, Starship cuối cùng đã có thể sử dụng hệ thống triển khai vệ tinh của mình để lần đầu tiên đưa các vệ tinh Starlink mô phỏng lên vũ trụ.

Lần phóng thử nghiệm thứ 10 này còn mang lại nhiều điều hơn việc nó là chỉ các vệ tinh giả. Tên lửa khổng lồ này là chìa khóa cho tham vọng của Elon Musk, cổ đông lớn nhất của SpaceX, trong việc vận chuyển phi hành đoàn, tàu vũ trụ, vệ tinh và hàng hóa lên quỹ đạo quanh Trái Đất — và cuối cùng là lên Mặt Trăng và Sao Hỏa. SpaceX có hợp đồng trị giá 2,9 tỷ đô la với NASA để đưa các phi hành gia lên bề mặt Mặt Trăng sớm nhất là vào năm 2027.

Chuyến bay thử nghiệm mới nhất này, diễn ra muộn hơn hai ngày so với dự kiến do sự cố với hệ thống mặt đất của Starbase và thời tiết xấu, đánh dấu sự trở lại của công ty sau một loạt thất bại.

Lần phóng thứ chín của Starship đã không đạt được mục tiêu, trong khi lần phóng thứ tám và thứ bảy kết thúc bằng những vụ nổ kinh hoàng, bắn tung những mảnh vỡ rực lửa khắp vùng Caribe. Vào tháng 6, một tên lửa Starship cũng đã phát nổ trên bệ phóng khi đang chuẩn bị cho một chuyến bay. Năm ngoái, các nhà khoa học tiết lộ rằng một vụ nổ trước đó, trong chuyến bay thử nghiệm thứ hai vào tháng 11 năm 2023, đã tạm thời tạo ra một "lỗ hổng" trong khí quyển .

Được đẩy bằng lực đẩy kỷ lục 7.500 tấn từ tên lửa đẩy Super Heavy 33 động cơ, Starship có thể mang tải trọng gấp 10 lần so với tên lửa Falcon 9 hiện tại của SpaceX.

Starship được thiết kế chủ yếu với mục tiêu sản xuất tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng thép không gỉ giá rẻ để chế tạo và khí mê-tan - mà SpaceX cho biết có thể thu thập được trên sao Hỏa - để cung cấp năng lượng cho tên lửa.

Nhiệm vụ mới nhất được dự định là một bài kiểm tra về lớp vỏ chắn nhiệt mới của tàu và khả năng triển khai tải trọng trên quỹ đạo, cùng với nhiều nâng cấp khác nhằm cải thiện các chuyến bay trước đó. Đây cũng là một minh chứng cho phương châm "thất bại nhanh, học hỏi nhanh" của SpaceX, trong đó các tên lửa thử nghiệm được phóng vượt quá giới hạn kỹ thuật của chúng - công ty coi những thất bại là cơ hội để thu thập thêm dữ liệu.

Mặc dù lần phóng thứ 10 thành công, dấu hiệu căng thẳng trên tên lửa vẫn hiện rõ trong suốt chuyến bay, khi cánh tên lửa bắt lửa và lắc qua lắc lại.

Các tấm chắn nhiệt hình lục giác của tên lửa cũng bị lửa liếm qua trong quá trình tên lửa tái nhập siêu thanh nóng bỏng. Chúng được phát triển thành một tấm chắn nhiệt quỹ đạo có thể tái sử dụng hoàn toàn, một bước tiến lịch sử so với các tấm chắn truyền thống vốn phải được tân trang sau mỗi chuyến bay.

Tỷ phú Elon Musk cũng gợi ý rằng tên lửa này có thể bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm không người lái tới sao Hỏa trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, những thách thức kỹ thuật còn tồn tại có thể khiến ngày quan trọng này bị trì hoãn. SpaceX vẫn cần chứng minh tên lửa có thể được tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo, một thử nghiệm quan trọng trước khi có thể thực hiện các sứ mệnh xa hơn vào không gian.