Hồi sinh hồ điều hòa Bàu Cả sau chục năm gây ô nhiễm, ngập úng

TPO - Hồ điều hòa Bàu Cả (tỉnh Quảng Ngãi) được xây dựng nhằm thoát nước mưa, chống ngập đô thị và điều hòa không khí. Tuy nhiên trên thực tế đây lại trở thành nơi chứa nước thải sinh hoạt, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mới đây, tỉnh đã chi 8 tỷ đồng để nạo vét, cải tạo hồ.

Từ điều hòa không khí đến điểm đen ô nhiễm

Tuyến kênh Sông Đào cũng được nạo vét, cải tạo thông thoáng, giảm thiểu mùi hôi.

Hồ điều hòa Bàu Cả (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) được xây dựng từ năm 2008, thuộc dự án Cải thiện môi trường miền Trung - tiểu dự án Quảng Ngãi.

Hồ có diện tích hơn 1ha, có nhiệm vụ thoát nước mưa, chống ngập đô thị và điều hòa không khí. Thế hơn chục năm qua, hồ điều hòa này lại trở thành “túi nước thải”, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ngay giữa lòng trung tâm tỉnh Quảng Ngãi.

Hồ Bàu Cả trước khi chưa được nạo vét, cải tạo.

Nguyên nhân là hồ này không được duy tu, nạo vét, dẫn đến bị bồi lắng, cỏ dại xâm lấn. Cả hai hồ bị bồi lắng rất lớn làm hạn chế khả năng chứa nước, ảnh hưởng đến việc thoát nước đô thị, dẫn đến ngập úng cục bộ cho khu vực xung quanh vào mùa mưa lũ.

Đặc biệt, vào mùa nắng, nước thải sinh hoạt tích tụ trong hồ này bốc mùi hôi thối nồng nặc, trở thành nỗi ám ảnh của người dân, khi nước thải từ hồ Bàu Cả chảy ra tuyến kênh Sông Đào nằm lộ thiên có chiều dài khoảng 500m, chạy dọc qua khu dân cư trước khi xả thẳng ra sông Trà Khúc.

Bà Phạm Thị Như Hoa (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, nhiều năm qua, người dân quanh hồ điều hòa Bàu Cả phải sống rất khổ sở vì vừa chịu cảnh hôi thối từ nước trong hồ, vừa lo ruồi muỗi nhiều sinh bệnh.

Nước thải từ hồ Bàu Cả chảy ra tuyến kênh Sông Đào nằm lộ thiên, chạy dọc qua khu dân cư trước khi xả thẳng ra sông Trà Khúc.

“Vào mùa nắng nước thải bốc mùi kinh khủng. Nhà ở gần khu này phải đóng cửa suốt. Vào ban đêm là hôi nhất, đóng kín cửa mà vẫn hôi, ngủ không ngon giấc”, bà Hoa than thở.

Mong dự án sớm hoàn thành

Trước tình hình trên, ngày 23/6/2025, tỉnh Quảng Ngãi đã khởi công dự án nạo vét, cải tạo hồ Bàu Cả và kênh Sông Đào với tổng mức đầu tư gần 8 tỷ đồng, được người dân nhiệt tình ủng hộ.

Hồ điều hòa Bàu Cả đang được nạo vét.

Theo đó, dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thực hiện 180 ngày. Đơn vị thi công là Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi. Dự kiến hoàn thành vào ngày 20/12/2025.

Theo chủ đầu tư, dự án sẽ nạo vét, cải tạo hồ Bàu Cả để đạt sức chứa theo thiết kế khoảng 142.000m³ nước; nạo vét bèo lục bình, cỏ, rác, bùn lỏng, bùn đặc và vận chuyển đến bãi rác Nghĩa Kỳ. Sau khi nạo vét xong sẽ cung cấp vi sinh, diệt tảo và khử mùi hôi trong 30 ngày và duy trì trong 5 tháng.

Đồng thời, thực hiện phát quang kênh Sông Đào với diện tích khoảng 10.500m²; nâng cao độ đáy kênh Sông Đào tạo độ dốc 0,1% từ vị trí xả hồ Bàu Cả ra sông Trà Khúc để không ứ đọng nước, bùn vào mùa nắng. Nâng cao độ đáy trung bình 30 cm bằng với chiều dài kênh trên 375m.

Thi công nạo vét, cải tạo hồ điều hòa Bàu Cả.

Tuyến kênh Sông Đào cũng được nạo vét, cải tạo thông thoáng, giảm thiểu mùi hôi.

Ông Phan Xuân Đính - Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi cho hay, hồ điều hòa Bàu Cả rộng hơn 3ha, khối lượng nạo vét bùn gần 32.000m³. Theo kế hoạch thực hiện 180 ngày, tuy nhiên hiện đơn vị thi công huy động hàng chục xe tải vận chuyển bùn, 6 máy đào, 1 máy ủi để tập trung nạo vét.

Khối lượng bùn nạo vét sẽ được vận chuyển đến bãi rác Nghĩa Kỳ (xã Nghĩa Giang), xử lý theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường.

“Thời gian thực hiện 180 ngày, tuy nhiên nếu thời tiết thuận lợi, trong tháng 8/2025, đơn vị thi công sẽ cơ bản xử lý khối lượng nạo vét”, ông Đính nói.