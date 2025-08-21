Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cải tạo xong, hồ điều hòa giữa trung tâm tỉnh Quảng Ngãi nước vẫn... không ngập ngọn cỏ

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi được cải tạo để chứa nước tạo cảnh quan, hồ điều hòa nằm ở quảng trường đường Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi) hiện rất ít nước, cỏ dại mọc đầy dưới đáy hồ, gây phản cảm.

Hồ điều hòa tại quảng trường đường Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi) từng là điểm nóng ô nhiễm khi trở thành nơi chứa nước thải. Trước thực trạng trên, tỉnh đã đầu tư cải tạo hồ điều hòa thành hồ chứa nước tạo cảnh quan.

Việc xử lý ô nhiễm, cải tạo hồ điều hòa nằm trong dự án nâng cấp, chỉnh trang quảng trường và đường Phạm Văn Đồng được thực hiện cuối năm 2024, hoàn thành vào tháng 3/2025.

tp-2130.jpg
tp-2129.jpg
Toàn cảnh hồ điều hòa nằm ngay quảng trường đường Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, hồ được nạo vét bùn đất, xử lý ô nhiễm và nhiều hạng mục phụ trợ như đường dạo, điểm ngắm cảnh. Dự kiến, sau khi cải tạo, hồ điều hòa sẽ được bơm nước để tạo cảnh quan. Thế nhưng thực tế, đến nay hồ lại rơi vào cảnh “khát nước”, đáy hồ cỏ dại mọc um tùm, khiến người dân băn khoăn.

Anh Nguyễn Toàn Viễn (trú phường Cẩm Thành) cho biết quảng trường tỉnh là nơi tổ chức các sự kiện lớn, cũng là nơi người dân đến vui chơi, tập thể dục hàng ngày.

tp-2124.jpg
Hồ khô cạn nước

“Trước kia nước hồ bốc mùi, cải tạo xong thì không còn ô nhiễm nữa nhưng lại không có nước. Hồ rộng lớn ngay quảng trường trung tâm mà lại ít nước, cỏ mọc đầy nhìn rất phản cảm”, anh Viễn nói.

Theo phản ánh của người dân, khoảng vài tuần gần đây, một máy bơm liên tục hút nước từ kênh để đưa vào hồ. Tuy nhiên, lượng nước quá ít so với diện tích hồ, cộng thêm nắng nóng gay gắt khiến nước bốc hơi nhanh. “Mấy ngày mưa lớn nên mực nước nhích lên được một ít, nhưng nắng vài hôm là cạn lại. Nước có lên cũng chưa che hết ngọn cỏ”, chị Huỳnh Thị Như (trú phường Cẩm Thành) chia sẻ.

tp-2128.jpg
tp-2127.jpg
tp-2122.jpg
Hiện rất mặt hồ rất ít nước, cỏ dại mọc đầy dưới đáy hồ.

Ông Võ Thành Trung - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ban tiếp nhận dự án này từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP Quảng Ngãi (cũ) từ tháng 7/2025.

Sau khi tiếp nhận dự án, Ban tiếp tục thực hiện phương án cũ, bơm nước từ kênh N6 về hồ bằng máy bơm công suất lớn.

tp-2131.jpg
Bơm nước từ kênh N6 về hồ bằng máy bơm công suất lớn.

“Máy bơm hoạt động hơn nửa tháng qua nên đáy hồ đã có nước. Tuy nhiên, đây là phương án mang tính cục bộ. Để có thể dâng nước đúng thiết kế cần phương án khả thi hơn. Ban quản lý đang tính toán phương án khác để cấp nước cho hồ điều hòa một cách bài bản, đảm bảo mực nước dâng lên đúng thiết kế”, ông Trung nói thêm.

Nguyễn Ngọc
#hồ điều hòa Quảng Ngãi #cải tạo hồ chứa nước #quảng trường đường Phạm Văn Đồng #cảnh quan hồ điều hòa #tình trạng khát nước hồ #xử lý ô nhiễm hồ #bơm nước hồ điều hòa #cỏ dại mọc trong hồ #đầu tư nâng cấp hồ điều hòa #hiện trạng hồ điều hòa Quảng Ngãi

Xem thêm

Cùng chuyên mục