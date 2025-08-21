Cải tạo xong, hồ điều hòa giữa trung tâm tỉnh Quảng Ngãi nước vẫn... không ngập ngọn cỏ

TPO - Sau khi được cải tạo để chứa nước tạo cảnh quan, hồ điều hòa nằm ở quảng trường đường Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi) hiện rất ít nước, cỏ dại mọc đầy dưới đáy hồ, gây phản cảm.

Hồ điều hòa tại quảng trường đường Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi) từng là điểm nóng ô nhiễm khi trở thành nơi chứa nước thải. Trước thực trạng trên, tỉnh đã đầu tư cải tạo hồ điều hòa thành hồ chứa nước tạo cảnh quan.

Việc xử lý ô nhiễm, cải tạo hồ điều hòa nằm trong dự án nâng cấp, chỉnh trang quảng trường và đường Phạm Văn Đồng được thực hiện cuối năm 2024, hoàn thành vào tháng 3/2025.

Toàn cảnh hồ điều hòa nằm ngay quảng trường đường Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, hồ được nạo vét bùn đất, xử lý ô nhiễm và nhiều hạng mục phụ trợ như đường dạo, điểm ngắm cảnh. Dự kiến, sau khi cải tạo, hồ điều hòa sẽ được bơm nước để tạo cảnh quan. Thế nhưng thực tế, đến nay hồ lại rơi vào cảnh “khát nước”, đáy hồ cỏ dại mọc um tùm, khiến người dân băn khoăn.

Anh Nguyễn Toàn Viễn (trú phường Cẩm Thành) cho biết quảng trường tỉnh là nơi tổ chức các sự kiện lớn, cũng là nơi người dân đến vui chơi, tập thể dục hàng ngày.

Hồ khô cạn nước

“Trước kia nước hồ bốc mùi, cải tạo xong thì không còn ô nhiễm nữa nhưng lại không có nước. Hồ rộng lớn ngay quảng trường trung tâm mà lại ít nước, cỏ mọc đầy nhìn rất phản cảm”, anh Viễn nói.

Theo phản ánh của người dân, khoảng vài tuần gần đây, một máy bơm liên tục hút nước từ kênh để đưa vào hồ. Tuy nhiên, lượng nước quá ít so với diện tích hồ, cộng thêm nắng nóng gay gắt khiến nước bốc hơi nhanh. “Mấy ngày mưa lớn nên mực nước nhích lên được một ít, nhưng nắng vài hôm là cạn lại. Nước có lên cũng chưa che hết ngọn cỏ”, chị Huỳnh Thị Như (trú phường Cẩm Thành) chia sẻ.

Hiện rất mặt hồ rất ít nước, cỏ dại mọc đầy dưới đáy hồ.

Ông Võ Thành Trung - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ban tiếp nhận dự án này từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP Quảng Ngãi (cũ) từ tháng 7/2025.

Sau khi tiếp nhận dự án, Ban tiếp tục thực hiện phương án cũ, bơm nước từ kênh N6 về hồ bằng máy bơm công suất lớn.

Bơm nước từ kênh N6 về hồ bằng máy bơm công suất lớn.

“Máy bơm hoạt động hơn nửa tháng qua nên đáy hồ đã có nước. Tuy nhiên, đây là phương án mang tính cục bộ. Để có thể dâng nước đúng thiết kế cần phương án khả thi hơn. Ban quản lý đang tính toán phương án khác để cấp nước cho hồ điều hòa một cách bài bản, đảm bảo mực nước dâng lên đúng thiết kế”, ông Trung nói thêm.