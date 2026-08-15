Nghiêm cấm nhà hàng, quán ăn bán đuông dừa

TPO - Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Công an tỉnh và các sở ngành liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động nhân nuôi, vận chuyển, kinh doanh đuông dừa, nhất là tại các nhà hàng, quán ăn.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh tái diễn tình trạng các cá nhân nuôi đuông dừa trái phép để làm thực phẩm hoặc phục vụ mục đích thương mại. Điều này tiềm ẩn nguy cơ phát tán sinh vật gây hại đối với cây dừa, nghề trồng dừa.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ đạo Công an tỉnh và các sở ngành liên quan đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động nhân nuôi, vận chuyển, kinh doanh đuông dừa, nhất là tại các nhà hàng, quán ăn. Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ, kiểm dịch thực vật, sinh vật gây hại cây trồng, nhằm bảo vệ hiệu quả kinh tế ngành dừa của tỉnh.

Đuông dừa là sinh vật gây hại nguy hiểm đối với cây dừa và nhiều loài cây thuộc họ cau dừa.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, đuông dừa là sinh vật gây hại nguy hiểm đối với cây dừa và nhiều loài cây thuộc họ cau, dừa. Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013 quy định cấm phát tán sinh vật gây hại thực vật. Hành vi nhập khẩu, vận chuyển, nhân nuôi, lưu giữ sinh vật gây hại thực vật không được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho phép bằng văn bản bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy (theo Nghị định số 31/2016/NĐ-CP).

Do đó, việc ngăn chặn nguy cơ phát tán đuông dừa có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ vùng nguyên liệu và phát triển bền vững ngành dừa của địa phương. Thời gian tới Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các sở ngành liên quan tiếp tục phối hợp rà soát địa bàn, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nhân nuôi, vận chuyển, kinh doanh đuông dừa.

Cơ quan công an khuyến cáo, các cá nhân tuyệt đối không được nhân nuôi, lưu giữ, tiêu thụ, buôn bán đuông dừa dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng nơi gần nhất để xử lý nghiêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng giao các sở ngành tuyên truyền vận động công chức, viên chức không tiêu thụ các sản phẩm, thức ăn từ đuông dừa; khi phát hiện các trường hợp vi phạm thuộc phạm vi quản lý, kịp thời thông tin đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Vĩnh Long có hơn 122.000 ha dừa, chiếm trên 60% tổng diện tích dừa của cả nước.

Mới đây, trước thông tin phản ánh một hộ dân ở phường Cái Khế (Cần Thơ) nhân nuôi đuông dừa, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đề nghị UBND phường khẩn trương kiểm tra, xác minh, tăng cường quản lý, ngăn chặn việc nhân nuôi, lưu giữ, vận chuyển và phát tán đuông dừa. Đồng thời, tuyên truyền, vận động hộ dân chủ động tiêu hủy đuông dừa và cam kết không tiếp tục nhân nuôi, nhằm phòng ngừa nguy cơ phát tán, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và thực hiện đúng quy định về bảo vệ thực vật.