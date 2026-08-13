Đề xuất giá sàn mua bán gạo thơm

TPO - Người trồng lúa chịu nhiều áp lực do chi phí vật tư đầu vào cao, trong khi giá thu mua lúa có xu hướng giảm tại thời điểm thu hoạch. Để hài hoà lợi ích các bên, đảm bảo lợi ích nông dân, nâng cao giá trị gạo Việt, Hiệp hội Lương thực đề nghị doanh nghiệp chung tay, mua lúa thơm giá tối thiểu từ 7.000 đồng/kg trở lên, xuất khẩu giá từ 500 USD/tấn trở lên.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu gạo của Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình xung đột và bất ổn tại nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, logistics và thương mại toàn cầu. Nhiều quốc gia nhập khẩu gạo điều chỉnh chính sách theo hướng tăng bảo hộ, ưu tiên an ninh lương thực và kiểm soát nhập khẩu.

Bên cạnh đó, người nông dân trồng lúa đang chịu nhiều áp lực, do chi phí vật tư đầu vào vẫn ở mức cao, giá lúa có xu hướng giảm tại thời điểm thu hoạch.

VFA kêu gọi doanh nghiệp mua giá gạo thơm từ mức sàn trở lên để bảo vệ lợi ích nông dân.

Để phát triển bền vững của ngành hàng lúa gạo, tại cuộc họp Ban Chấp hành VFA mới đây, Hiệp hội thống nhất kêu gọi các doanh nghiệp tích cực thu mua lúa của nông dân.

Với các giống lúa thơm (ĐT8, OM18...), VFA đề nghị mua từ nông dân với mức giá từ 7.000 đồng/kg trở lên; ưu tiên giao dịch, ký kết và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo thơm với mức giá từ 500 USD/tấn trở lên. Mức giá tối thiểu này góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng lúa, phù hợp chất lượng và diễn biến thị trường, nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 5,5 triệu tấn, kim ngạch hơn 2,6 tỷ USD, tăng 0,5% về lượng, nhưng giảm 6,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo Việt xuất khẩu bình quân hơn 476 USD/tấn, giảm 7% so cùng kỳ. Philippines tiếp tục là thị trường mua gạo Việt nhiều nhất, với kim ngạch hơn 1,1 tỷ USD, chiếm gần 45% thị phần.