Đề xuất giá sàn mua bán gạo thơm

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu gạo của Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình xung đột và bất ổn tại nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, logistics và thương mại toàn cầu. Nhiều quốc gia nhập khẩu gạo điều chỉnh chính sách theo hướng tăng bảo hộ, ưu tiên an ninh lương thực và kiểm soát nhập khẩu.
Bên cạnh đó, người nông dân trồng lúa đang chịu nhiều áp lực, do chi phí vật tư đầu vào vẫn ở mức cao, giá lúa có xu hướng giảm tại thời điểm thu hoạch.
Để phát triển bền vững của ngành hàng lúa gạo, tại cuộc họp Ban Chấp hành VFA mới đây, Hiệp hội thống nhất kêu gọi các doanh nghiệp tích cực thu mua lúa của nông dân.
Với các giống lúa thơm (ĐT8, OM18...), VFA đề nghị mua từ nông dân với mức giá từ 7.000 đồng/kg trở lên; ưu tiên giao dịch, ký kết và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo thơm với mức giá từ 500 USD/tấn trở lên. Mức giá tối thiểu này góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng lúa, phù hợp chất lượng và diễn biến thị trường, nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 5,5 triệu tấn, kim ngạch hơn 2,6 tỷ USD, tăng 0,5% về lượng, nhưng giảm 6,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo Việt xuất khẩu bình quân hơn 476 USD/tấn, giảm 7% so cùng kỳ. Philippines tiếp tục là thị trường mua gạo Việt nhiều nhất, với kim ngạch hơn 1,1 tỷ USD, chiếm gần 45% thị phần.
Giá lúa tăng trở lại
Hiện, các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đang vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu, giá lúa gần đây tăng trở lại sau thời gian dài sụt giảm. Anh Lương Hữu Phước (xã Vĩnh Thuận Đông, TP. Cần Thơ) cho hay, chuẩn bị thu hoạch lúa Hè Thu và đã nhận cọc của thương lái với giá 6.800 đồng/kg. Với năng suất dự tính đạt khoảng 800 kg/công, sau khi trừ chi phí, anh có lãi gần 3 triệu đồng/công.
Theo người trồng lúa, giá lúa hiện tăng hơn 1.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Với năng suất khả quan, bà con nông dân thu lãi khoảng 25-30 triệu đồng/ha, tương đương vụ Đông Xuân - vụ chính trong năm.
Vụ Hè Thu 2026, vùng ĐBSCL xuống giống hơn 1,2 triệu ha, sản lượng ước đạt 2,3 triệu tấn. Một số nơi hiện đã xuống giống vụ Thu Đông, cơ quan chuyên môn khuyến cáo, việc bố trí thời vụ cần căn cứ chặt chẽ diễn biến lũ, mưa bão và điều kiện thủy lợi tại từng địa phương.