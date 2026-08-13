Petrolimex ra mắt Ứng dụng Petrolimex 2.0 và Thẻ đồng thương hiệu với BIDV-Visa

Ứng dụng Petrolimex 2.0 và Bộ thẻ đồng thương hiệu Petrolimex - BIDV - Visa cùng ra mắt sẽ mang đến trải nghiệm số và nhiều tiện ích dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Ngày 12/8, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức ra mắt ứng dụng Petrolimex 2.0 – nền tảng dịch vụ số thế hệ mới được nâng cấp toàn diện về giao diện, trải nghiệm người dùng và hệ thống tính năng. Việc kết hợp ứng dụng Petrolimex 2.0 cùng Bộ thẻ Petrolimex Pay đánh dấu bước tiến quan trọng trong hệ sinh thái chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm số và mang lại nhiều tiện ích mới cho khách hàng.

Bộ thẻ đồng thương hiệu Petrolimex - BIDV - Visa (Bộ thẻ Petrolimex Pay) là sản phẩm hợp tác giữa Petrolimex, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổ chức thẻ Visa cũng được ra mắt đồng thời cùng với Ứng dụng Petrolimex 2.0, gồm đầy đủ các dòng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Bộ thẻ Petrolimex Pay đánh dấu quan hệ hợp tác chiến lược giữa các thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và năng lượng, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt sản phẩm tại sự kiện

Ứng dụng Petrolimex 2.0 – Nền tảng dịch vụ số kết nối khách hàng với hệ sinh thái Petrolimex

Ứng dụng Petrolimex 2.0 được phát triển theo định hướng trở thành nền tảng dịch vụ số thống nhất của Petrolimex, kết nối khách hàng với hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ của Petrolimex trên toàn quốc, mang đến hành trình và trải nghiệm số toàn diện. Trên một nền tảng thống nhất, khách hàng có thể tạo đơn hàng đổ nhiên liệu, tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt để mua xăng dầu trên toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex; theo dõi chi phí mua xăng dầu theo thời gian thực; quản lý tập trung các giao dịch và hóa đơn điện tử; mua và sử dụng e-voucher Petrolimex; định vị và tìm kiếm cửa hàng xăng dầu; theo dõi lịch sử giá bán lẻ xăng dầu và các tiện ích hỗ trợ khác. Các tính năng của ứng dụng sẽ góp phần hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát chi phí vận hành.

Thẻ Petrolimex Pay - Giải pháp thanh toán hiện đại, quản lý chi tiêu hiệu quả

Bộ thẻ Petrolimex Pay được thiết kế đáp ứng đa dạng nhu cầu của từng phân khúc khách hàng

Khi sở hữu thẻ Petrolimex Pay, khách hàng được hưởng đồng thời các ưu đãi từ BIDV, Visa và hệ sinh thái Petrolimex. Chủ thẻ tín dụng được hưởng thời gian miễn lãi tối đa 45 ngày khi thanh toán đầy đủ dư nợ đúng hạn.

Bộ thẻ Petrolimex Pay được thiết kế đáp ứng đa dạng nhu cầu của từng phân khúc khách hàng.

Đối với khách hàng cá nhân, bộ thẻ hướng tới những người thường xuyên sử dụng phương tiện cá nhân, có nhu cầu mua xăng dầu định kỳ, mua sắm trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có các tài xế công nghệ và khách hàng mong muốn gia tăng lợi ích từ các khoản chi tiêu hàng ngày.

Chủ thẻ cá nhân được tích điểm 1% giá trị giao dịch khi mua xăng dầu tại Petrolimex và 2% đối với giao dịch mua sắm trực tuyến bằng thẻ tín dụng, với tổng giá trị tích điểm lên đến 250.000 Petrolimex ID/tháng (tương đương 250.000 đồng/tháng). Khách hàng mở thẻ được miễn phí thường niên năm đầu và miễn phí phát hành thẻ vật lý theo điều kiện chương trình. Toàn bộ điểm thưởng được ghi nhận trên hệ thống Petrolimex ID (PLX ID), giúp khách hàng thuận tiện tích lũy và sử dụng trong hệ sinh thái Petrolimex và các đối tác liên kết.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, bộ thẻ là giải pháp hỗ trợ quản lý chi phí nhiên liệu và vận hành, phù hợp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, logistics, xây dựng, sản xuất, dịch vụ và các đơn vị sở hữu đội xe. Với các tiện ích thanh toán tập trung, quản lý hạn mức chi tiêu theo từng phương tiện hoặc lái xe, theo dõi giao dịch mua nhiên liệu theo thời gian thực, thanh toán công nợ và tra cứu, lưu trữ hóa đơn điện tử, bộ thẻ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị chi phí và dòng tiền.

Bên cạnh các tiện ích quản lý, chủ thẻ tín dụng doanh nghiệp được tích điểm 1,5% khi mua xăng dầu tại Petrolimex và 2% đối với chi tiêu tại nhà hàng, khách sạn bằng thẻ tín dụng. Khách hàng được miễn phí thường niên năm đầu tiên; miễn phí thường niên các năm tiếp theo nếu đạt doanh số giao dịch từ 50 triệu đồng/năm trở lên. Đặc biệt, Petrolimex dành thêm ưu đãi miễn phí thường niên năm thứ hai và thứ ba đối với chủ thẻ doanh nghiệp có doanh số giao dịch chỉ từ 5 triệu đồng/năm. Đối với khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ doanh nghiệp được miễn phí phát hành thẻ vật lý và miễn phí thường niên trọn đời theo chính sách ưu đãi hiện hành.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petrolimex chia sẻ: "Petrolimexđang triển khai đồng bộ định hướng “3 chuyển đổi”: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi văn hóa – tổ chức; tất cả cùng hướng đến những kết quả rất cụ thể: khách hàng được phục vụ tốt hơn, đối tác có thêm cơ hội cùng phát triển, Petrolimex vận hành hiệu quả hơn và chúng tôi đóng góp tích cực hơn cho xã hội. Trong hệ sinh thái số năng lượng thông minh của mình, một trong những ưu tiên của Petrolimex là xây dựng nền tảng khách hàng số, kết nối ngày càng liền mạch giữa mạng lưới cửa hàng rộng khắp với không gian số. Ứng dụng Petrolimex là cửa ngõ số kết nối khách hàng với hệ sinh thái số Petrolimex; Thẻ đồng thương hiệu Petrolimex – BIDV – Visa là một công cụ quan trọng để hiện thực hóa kết nối đó trong các giao dịch hằng ngày, gắn thanh toán với quyền lợi và tạo nền tảng để phát triển chương trình khách hàng thân thiết ngày càng sâu hơn. Ứng dụng và Thẻ được kết nối định hướng mong muốn của Petrolimex là đồng hành sâu hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của khách hàng; đáp ứng tốt nhu cầu hôm nay và cùng chuẩn bị cho những nhu cầu của ngày mai.

Việc ba thương hiệu cùng phát triển Thẻ đồng thương hiệu hôm nay là một minh chứng cụ thể cho tinh thần Hợp lực: mỗi bên phát huy tốt nhất thế mạnh của mình để cùng tạo ra một hành trình giá trị tốt hơn cho khách hàng. Tôi trân trọng cảm ơn BIDV và Visa đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Chúng tôi kỳ vọng từ sự kết nối của ba bên hôm nay, hợp tác sẽ tiếp tục được mở rộng sang những dịch vụ và giải pháp mới, đồng thời thu hút thêm nhiều đối tác cùng tham gia vào hệ sinh thái trong tương lai.”

Quét mã QR để cài đặt app Petrolimex 2.0 tại đây:

Đăng ký Thẻ Petrolimex Pay tại đây: https://www.petrolimex.com.vn/petrolimexcard hoặc tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của BIDV trên toàn quốc hoặc trên ứng dụng BIDV SmartBanking.