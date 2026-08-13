Vĩnh Long: Định vị thương hiệu du lịch Miền đất hội tụ - An toàn - Thân thiện - Chất lượng

Với những lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung phát triển mạnh loại hình du lịch sinh thái, du lịch sông nước miệt vườn, du lịch văn hóa, du lịch biển, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp... Kết quả mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ, từng bước định hình mô hình phát triển theo hướng xanh, chất lượng và bền vững.

Tăng trưởng khởi sắc

Với không gian ‘3 mặt giáp sông, 1 mặt hướng biển’, hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch đặc sắc của vùng sông nước Cửu Long và những lợi thế bản sắc riêng có, tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, lượng khách và doanh thu du lịch không ngừng tăng.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Vĩnh Long cho biết, thời gian qua, tỉnh tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển nâng cao chất lượng và tạo điểm nhấn mang nét đặc trưng du lịch xứ dừa, gốm, văn hóa Khmer… với các loại hình, sản phẩm du lịch chủ đạo đang khai thác như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch cộng đồng, tham quan các làng nghề truyền thống, du lịch nông nghiệp, nông thôn, nghỉ dưỡng…

Với hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt, Vĩnh Long tập trung đa dạng hóa các chương trình tham quan đường thủy nội địa, kết nối các tuyến liên tỉnh, liên vùng có tính sáng tạo và bản sắc sâu sắc như: Du lịch miệt vườn xã An Bình; du thuyền trên sông Bến Tre; tuyến kết nối cụm cù lao Long - Lân - Qui - Phụng trên sông Mekong; tuyến sông Long Hồ tham quan nhà gốm Tư Buôi và trải nghiệm làm gạch gốm truyền thống; các hoạt động sinh thái tại Somo Farm Cửu Long...

Du khách và doanh thu du lịch Vĩnh Long tiếp tục tăng trưởng hai con số.

Địa phương cũng khai thác thế mạnh các làng nghề truyền thống phát triển du lịch làng nghề gắn với văn hóa bản địa như: Làng nghề bánh tét Trà Cuôn, Làng chiếu Cà Hom, Làng nghề chế biến thủy hải sản Mỹ Long, Làng nghề rượu Xuân Thạnh, Làng nghề trồng hoa kiểng Long Bình, Làng nghề gạch gốm Mang Thít, Làng mai vàng Phước Định, các làng nghề bánh tráng cù lao Mây, Tam Bình, Mỹ Lồng, Làng nghề tàu hủ ky Bình Minh, Làng nghề bánh phồng Sơn Đốc, Làng nghề hoa kiểng - cây giống Chợ Lách…

Sự phong phú, đa dạng các loại hình du lịch đã không ngừng thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Vĩnh Long. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách đạt gần 3,8 triệu lượt, tăng gần 15% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế gần 667.000 lượt, tăng hơn 15% so cùng kỳ. Tổng doanh thu ước đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tăng gần 29% so cùng kỳ.

Tiềm năng du lịch sông nước ở Vĩnh Long thu hút du khách quốc tế.

Phát huy lợi thế sau hợp nhất

Theo nhiều du khách, Vĩnh Long từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Sau hợp nhất với Trà Vinh và Bến Tre, Vĩnh Long càng có nhiều không gian, dư địa để phát triển đa dạng loại hình du lịch cho du khách lựa chọn. Vĩnh Long giờ đây có cả xứ dừa Bến Tre, văn hóa Khmer Trà Vinh. Với hệ thống sông rạch chằng chịt, các tour đường sông, tham quan miệt vườn mang đến những trải nghiệm thú vị và gần gũi với thiên nhiên, thân thiện môi trường.

Di sản đương đại “Vương quốc gạch gốm” bên dòng kênh Thầy Cai ở Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Vĩnh Long cho biết, tỉnh cũng tập trung nâng cao giá trị các sản phẩm ẩm thực đặc trưng đã được xác lập kỷ lục châu Á và kỷ lục Việt Nam để phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp và ẩm thực như 222 món ăn từ dừa, 114 món ăn từ dừa sáp, 102 món ăn từ tàu hũ ky, 100 món ăn từ khoai lang Bình Tân; bún nước lèo, bún suông, bánh canh Bến Có, bánh tét Trà Cuôn…

Về công tác chuyên môn, ngành du lịch kịp thời cập nhật, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ công chức xã, phường sau sáp nhập, góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương.

Các đơn vị kinh doanh du lịch quan tâm nghiên cứu, xây dựng thêm nhiều chương trình, sản phẩm dịch vụ du lịch mới lạ, hấp dẫn phục vụ khách như tham quan các điểm vườn cây trái cây, tham quan các làng nghề truyền thống, các di tích lịch sử, trải nghiệm du lịch cộng đồng… thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch tại Vĩnh Long.

Làng văn hóa du lịch Chợ Lách, Vĩnh Long - nơi sản xuất hoa kiểng, cây giống hàng đầu ở miền Tây.

Xây dựng thương hiệu du lịch Vĩnh Long

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang tập trung tham mưu Đề án xây dựng và định vị thương hiệu du lịch tỉnh với biểu ngữ (slogan): “Vĩnh Long - Miền đất hội tụ - An toàn - Thân thiện - Chất lượng”. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xác lập kỷ lục địa phương có nhiều cồn nhất.

Việc xây dựng và định vị thương hiệu du lịch Vĩnh Long nhằm tạo bản sắc riêng, nâng cao khả năng nhận diện và thu hút du khách. Chủ động phối hợp với các thị trường du lịch trọng điểm như TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác để quảng bá, xúc tiến và kết nối các tuyến điểm du lịch.

Theo bà Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, địa phương tập trung phát triển dịch vụ du lịch, xây dựng các tuyến, điểm du lịch đặc trưng gắn với lợi thế từng vùng. Khai thác đồng thời nhiều loại hình như du lịch biển, du lịch di sản văn hóa - đặc biệt là văn hóa Khmer, du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch ẩm thực và hệ sinh thái sông nước, cù lao.

Đồng thời, phát huy lợi thế du lịch đường sông, từng bước phát triển các sản phẩm du lịch hướng đến chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng xanh và trải nghiệm gần gũi thiên nhiên. Tăng cường liên kết giữa du lịch với sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và quản lý để nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Tỉnh Vĩnh Long là nơi cộng cư, gắn bó lâu đời của ba dân tộc chính Kinh, Khmer, Hoa đã hội tụ và tạo nên nét văn hóa riêng với nhiều lễ hội truyền thống, văn hóa nghệ thuật đặc sắc, di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Toàn tỉnh có 3 bảo vật quốc gia, 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 214 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 2 tích quốc gia đặc biệt, 45 di tích cấp quốc gia và 167 di tích cấp tỉnh là điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch văn hóa - lịch sử.

Ngoài ra, Vĩnh Long hiện có hơn 70 làng nghề truyền thống với các nghề như dệt chiếu, đan đát, làm bánh tráng, làm kẹo dừa, làm gốm… Một số làng nghề nổi bật thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm văn hóa bản địa. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa nổi trội để phát triển du lịch làng nghề. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng đang dần trở thành điểm nhấn hấp dẫn, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm đời sống bản địa một cách chân thực và gần gũi nhất.

Với lợi thế sông nước, miệt vườn trù phú cùng nền văn hóa đa dạng, Vĩnh Long đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến giàu trải nghiệm, đậm bản sắc và hướng đến phát triển bền vững. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã xác định phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tập trung phát triển sản phẩm du lịch dựa trên tính đặc thù, đặc sản nông nghiệp địa phương, truyền thống văn hóa lịch sử, kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển, thích ứng biến đổi khí hậu và hướng tới du lịch xanh, bền vững…