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Kinh tế

Thứ trưởng Bộ Tài chính biểu dương lực lượng phá chuyên án hơn 1,2 tấn ngà voi

Dương Hưng

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi vừa có thư chúc mừng, biểu dương lực lượng Hải quan và các đơn vị chức năng sau khi phá chuyên án, phát hiện hơn 1,2 tấn ngà voi và xương động vật hoang dã được cất giấu trong 3 container khai báo là gỗ xẻ nhập khẩu từ châu Phi

Chuyên án do Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng địa phương thực hiện.

Qua công tác thu thập, phân tích thông tin, lực lượng chức năng phát hiện 3 container khai báo là gỗ xẻ, vận chuyển từ châu Phi về Việt Nam, cập cảng Quy Nhơn ngày 9/7/2026 có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng Hải quan đã tổ chức giám sát, xác minh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát.

Từ ngày 6-8/8, Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Chi cục Hải quan khu vực XIV và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành khám xét lô hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1.193 kg ngà voi và 79,3 kg xương động vật.

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Được sự uỷ quyền của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng đã thay mặt Bộ Tài chính công bố Thư khen và trao thưởng thành tích xuất sắc cho 7 tập thể, 32 cá nhân đã tham gia phá án.

Kết quả giám định xác định số ngà thuộc họ Voi (Elephantidae); các mẫu xương thuộc động vật họ Mèo lớn (Felidae), nằm trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Theo cơ quan Hải quan, đây là vụ việc có số lượng tang vật đặc biệt lớn được phát hiện tại khu vực miền Trung trong những năm gần đây và là vụ lớn đầu tiên được phát hiện tại địa bàn cảng Quy Nhơn.

Trong thư biểu dương, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Hải quan với Công an, Viện Kiểm sát, Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đặc biệt ghi nhận vai trò của Chi cục Điều tra chống buôn lậu trong việc chủ trì, tổ chức lực lượng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vụ việc.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu và tội phạm liên quan đến động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Dương Hưng
#Hải quan #ngà voi #buôn lậu #thư khen thưởng #lãnh đạo bộ Tài chính khen thưởng

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