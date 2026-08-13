Giá vàng thế giới tăng mạnh, vượt 4.400 USD/ounce

TPO - Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng sau khi số liệu lạm phát Mỹ phù hợp với dự báo, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9. Trong khi đó, giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng do triển vọng nhu cầu toàn cầu suy yếu, dù những rủi ro về nguồn cung liên quan đến xung đột tại Trung Đông vẫn hỗ trợ thị trường.

Vàng vượt mốc 4.400 USD/ounce

Trong phiên giao dịch sáng 13/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,9%, lên 4.406,64 USD/ounce, sau khi có thời điểm tăng hơn 1% và chạm mức cao nhất kể từ ngày 5/6. Giá vàng cũng vượt đường trung bình động 100 ngày, hiện ở mức 4.387,22 USD/ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ chốt phiên tăng 0,6%, lên 4.467,5 USD/ounce.

Động lực chính thúc đẩy giá vàng đến từ số liệu lạm phát của Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,1% trong tháng 7, đúng với dự báo của thị trường, sau khi giảm 0,4% trong tháng 6.

Số liệu này làm giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 40%, giảm từ 46% trước khi báo cáo lạm phát được công bố.

Chuyên gia phân tích tại Marex nhận định, dữ liệu CPI khá tích cực. Lạm phát cao hơn tháng trước nhưng vẫn phù hợp với dự báo, trong khi đồng USD suy yếu và các yếu tố kỹ thuật cũng hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tháng sau khi số liệu lạm phát Mỹ phù hợp với dự báo. Ảnh: Quartz.

Tại cuộc họp ngày 29/7, Fed giữ nguyên lãi suất chính sách trong phạm vi 3,50% - 3,75%; dù 3 trong số 12 quan chức có quyền bỏ phiếu đã phản đối quyết định này và ủng hộ tăng lãi suất.

Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này không tạo ra lợi suất. Ngược lại, kỳ vọng lãi suất thấp hơn có xu hướng hỗ trợ giá vàng khi chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi giảm xuống.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, dự kiến được công bố trong ngày thứ Năm, để tìm thêm tín hiệu về đường hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 1,3%, lên 65,49 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 22/6.

Giá bạch kim tăng 0,9%, lên 1.759,50 USD/ounce và palladium tăng 0,5%, lên 1.367,23 USD/ounce.

Giá dầu giảm

Trái ngược với diễn biến của vàng, giá dầu đi xuống trong phiên giao dịch sáng 13/8 (giờ Việt Nam) khi các tổ chức năng lượng hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026.

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,29 USD, tương đương 1,5%, xuống 87,69 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,30 USD, tương đương 1,6%, xuống 81,97 USD/thùng.

Giá dầu giảm do triển vọng nhu cầu toàn cầu suy yếu. Ảnh: Reuters.

Ngày 12/8, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn 580.000 thùng/ngày trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu trong năm nay sẽ giảm 1,6 triệu thùng/ngày, mạnh hơn đáng kể so với mức giảm 1 triệu thùng/ngày được dự báo hồi tháng trước. Nguyên nhân là nguồn cung nhiên liệu bị hạn chế và giá tăng do cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran, qua đó làm suy giảm nhu cầu.

Một yếu tố khác gây áp lực lên giá dầu là lượng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh ngoài dự kiến. Theo EIA, tồn kho dầu thô thương mại tăng 17,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 7/8, lên 424,4 triệu thùng - mức cao nhất kể từ ngày 5/6. Con số này trái ngược hoàn toàn với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters, vốn kỳ vọng tồn kho giảm 1,4 triệu thùng.