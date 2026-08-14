Bắc Ninh 'bắt tay' Tập đoàn của Hoa Kỳ xây dựng Trung tâm AI

TPO - Bắc Ninh đang nghiên cứu phối hợp với Tập đoàn Plug and Play (Hoa Kỳ) xây dựng Trung tâm Xuất sắc về AI, mở rộng kết nối quốc tế, thu hút nguồn lực công nghệ cao và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ngày 14/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn làm việc Tập đoàn Plug and Play (Hoa Kỳ) về khả năng hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu thành lập Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, Plug and Play giới thiệu định hướng xây dựng nền tảng đổi mới sáng tạo mở, kết nối các tập đoàn, doanh nghiệp, trường đại học, cơ sở nghiên cứu, quỹ đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp. Theo đề xuất, Trung tâm Xuất sắc về AI dự kiến tập trung vào những lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, sản xuất tiên tiến, robot và năng lượng sạch.

Các hoạt động trọng tâm gồm đánh giá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng lộ trình 5 năm thúc đẩy ứng dụng AI và đổi mới sáng tạo, triển khai chương trình tăng tốc và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, kết nối chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế và đào tạo nhân lực.

Plug and Play mong muốn phối hợp với Bắc Ninh đánh giá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xác định các ngành ưu tiên, xây dựng đề án và lộ trình hợp tác cụ thể. Trước mắt, các lĩnh vực được xác định có tiềm năng hợp tác gồm bán dẫn, sản xuất tiên tiến, robot và năng lượng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh làm việc Tập đoàn Plug and Play (Hoa Kỳ).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng cho phát triển.

Bắc Ninh hiện có tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 46%, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) xếp thứ 6 cả nước, Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đứng thứ nhất cả nước. Tỉnh Bắc Ninh cũng đứng thứ 2 cả nước về tổng vốn FDI đăng ký với hơn 50 tỷ USD và dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu.

Ông Mai Sơn đánh giá cao ý tưởng thành lập Trung tâm Xuất sắc về AI, cho rằng đây là hướng hợp tác phù hợp với lợi thế về công nghiệp điện tử, hệ sinh thái doanh nghiệp và định hướng phát triển công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao của Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Plug and Play xây dựng đề xuất chi tiết về mô hình trung tâm, làm rõ lộ trình triển khai, nhu cầu hỗ trợ, cơ chế vận hành và phương án huy động nguồn lực. Bắc Ninh cam kết tạo điều kiện thuận lợi để Plug and Play khảo sát, nghiên cứu thành lập trung tâm trên địa bàn.