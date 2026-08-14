Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Masan Consumer tiếp tục tham gia Hội thảo khoa học quốc tế về đánh giá cảm quan

P.V

Masan Consumer tiếp tục đồng hành cùng SPISE 2026, hội thảo khoa học quốc tế về đánh giá cảm quan được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Năm nay, hội thảo diễn ra tại trường Đại học Nha Trang, do các đại học hàng đầu Việt Nam (Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nha Trang, Trường Hóa và Khoa học Sự sống - Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội) và trường đại học quốc tế (Institut Agro Dijon, Institut Agro Rennes-Angers - Cộng hòa Pháp) đồng tổ chức.

picture5.png

Sự kiện quy tụ khoảng 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, giảng viên và đại diện doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, với 64 báo cáo khoa học và 3 bài tham luận chính từ các diễn giả đến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Với chủ đề “Định hướng chuyển đổi bền vững bằng đánh giá cảm quan”, SPISE 2026 năm nay xuất bản 2 ấn phẩm khoa học có chỉ số ISBN, đồng thời mở rộng phạm vi từ nghiên cứu cảm quan truyền thống sang các lĩnh vực liên ngành như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ số trong phân tích cảm quan, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, phát triển sản phẩm bền vững, protein thay thế và khác biệt khẩu vị giữa các nền văn hóa.

picture1.png
Hội thảo khoa học quốc tế về Đánh giá Cảm quan - SPISE 2026 quy tụ các chuyên gia hàng đầu thế giới ngành cảm quan tham dự

Cập nhật xu hướng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Trong sáu ngày diễn ra hội nghị, đội ngũ Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm (R&D) của Masan Consumer đã tiếp cận những phương pháp, công nghệ đánh giá cảm quan mới nhất từ các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trên thế giới thông qua các bài giảng chuyên sâu, hội thảo chuyên đề và hoạt động kết nối giữa giới học thuật với doanh nghiệp. Đồng thời, đội ngũ cũng mở rộng hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu quốc tế, tạo nền tảng tri thức cho các hoạt động đổi mới sáng tạo sản phẩm trong thời gian tới.

picture2.png

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ Masan Consumer

Tại hội nghị, Bà Lê Thị Nga, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm của Masan Consumer đã trình bày tham luận với chủ đề “Khoa học cảm quan tạo nên lợi thế sáng tạo đột phá tại Masan Consumer”, qua đó chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng khoa học cảm quan trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại doanh nghiệp.

picture3.png
Bà Lê Thị Nga, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm của Masan Consumer đã trình bày tham luận

“Trong giai đoạn 2017-2025, các sản phẩm mới đã đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu của Masan Consumer. Khoa học cảm quan được ứng dụng như một nền tảng khoa học xuyên suốt quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Bằng việc kết hợp dữ liệu người tiêu dùng, dữ liệu cảm quan, dữ liệu kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lực chuyên môn của đội ngũ R&D, Masan Consumer có thể chuyển hóa những hiểu biết về người tiêu dùng thành các quyết định phát triển sản phẩm nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn”, bà Nga chia sẻ.

picture4.png
Đội ngũ R&D của Masan Consumer tham gia học hỏi và trao đổi kinh nghiệm tại SPISE 2026

Khoa học cảm quan được Masan Consumer ứng dụng xuyên suốt trong nền tảng dữ liệu người tiêu dùng (Consumer Data Platform), với hơn 10.000 lượt tương tác thu thập trong năm 2025. Các sản phẩm mới được kiểm chứng qua chương trình pilot trên hệ thống siêu thị/cửa hàng WinMart/WinMart+ trước khi mở rộng ra mạng lưới hơn 550.000 điểm bán, đồng thời là nền tảng giúp Masan Consumer cân bằng giữa bản sắc ẩm thực Việt Nam và khẩu vị địa phương khi mở rộng ra hơn 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thông qua các diễn đàn học thuật như SPISE, Masan Consumer kỳ vọng góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học cảm quan vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Về Masan Consumer

Masan Consumer (HOSE: MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN). Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, Masan Consumer hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG, gồm: gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, cà phê, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Phở Story, Vinacafé và Wake-up. Các sản phẩm hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời tốt trong khu vực.

P.V
#Masan Consumer #Hội thảo quốc tế #đánh giá cảm quan #SPISE 2026 #nghiên cứu cảm quan #phát triển sản phẩm #đổi mới sáng tạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe