Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sẽ có 8 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia

Nguyễn Hoài

TP - Hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược sẽ được tổ chức theo hướng liên thông, từ nghiên cứu công nghệ lõi, công nghệ nền đến phát triển, tích hợp, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận và hoàn thiện sản phẩm.

Năm 2030 có 8 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược”.

11a.jpg
Phòng thí nghiệm Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong phát triển xanh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Thay vì đầu tư các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu một cách riêng lẻ, Đề án định hướng xây dựng hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm theo chuỗi, từ nghiên cứu công nghệ lõi, công nghệ nền đến phát triển, tích hợp, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận và hoàn thiện sản phẩm.

Các trung tâm, phòng thí nghiệm này phải có khả năng kết nối, chia sẻ và sử dụng chung hạ tầng trên phạm vi toàn quốc. Nhà nước cũng định hướng đầu tư theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên kế thừa, nâng cấp, kết nối và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện có, hạn chế đầu tư trùng lặp.

Mục tiêu là hình thành năng lực quốc gia về nghiên cứu, thử nghiệm, đo lường, kiểm định, đánh giá sự phù hợp và sản xuất thử, qua đó nâng cao khả năng hấp thụ, làm chủ và phát triển công nghệ chiến lược, tăng cường tự chủ công nghệ quốc gia.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng cấp, đầu tư mới và đưa vào vận hành tối thiểu 8 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực như công nghệ số, mạng di động thế hệ sau, robot và tự động hóa, sinh học và y sinh tiên tiến, năng lượng và vật liệu tiên tiến, an ninh mạng và lượng tử, biển - đại dương và lòng đất, hàng không và vũ trụ.

Cùng với đó là hình thành tối thiểu 4 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia, tập trung vào các lĩnh vực thiết bị bay không người lái, sinh học và y sinh, vật liệu, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Đề án cũng đặt mục tiêu làm chủ tối thiểu 10 công nghệ lõi phục vụ trực tiếp các sản phẩm công nghệ chiến lược và các bài toán lớn của quốc gia.

Một mục tiêu quan trọng khác là thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc doanh nghiệp khoa học và công nghệ có khả năng phát triển, làm chủ và thương mại hóa công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Giải bài toán nhân lực và cơ chế tài chính vận hành

Nhằm giải quyết những bất cập của mô hình phòng thí nghiệm trọng điểm trước đây, Đề án đặt ra yêu cầu việc đầu tư phải được thực hiện theo vòng đời, bảo đảm đồng bộ giữa hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực và điều kiện vận hành.

Việc lựa chọn nâng cấp hay đầu tư mới phải dựa trên yêu cầu phát triển công nghệ chiến lược, nhu cầu thực tế, khoảng trống năng lực và khả năng khai thác dùng chung. Chỉ đầu tư mới khi hạ tầng hiện có không thể đáp ứng thông qua nâng cấp, kết nối, chia sẻ, khai thác dùng chung hoặc thuê dịch vụ.

Điểm rất đáng chú ý là cơ chế tuyển dụng, chi trả lương cho lao động cơ hữu và chuyên gia làm việc tại hệ thống theo mức lương thỏa thuận, gắn với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện, đồng thời cho phép cơ chế các trung tâm sử dụng nguồn tài chính từ dịch vụ để tái đầu tư và khoản chi hợp lý khác. Cơ chế tài chính này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn trước đây để thu hút, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển các ngành công nghệ chiến lược.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian qua, để thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam, hàng loạt các cơ chế chính sách đã được ban hành, từ Thông tư số 49 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược đến Chiến lược hợp tác quốc tế về các công nghệ chiến lược đến năm 2030. Đề án “Phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược” góp phần hoàn thiện mảnh ghép hạ tầng cho phát triển công nghệ chiến lược tại Việt Nam.

Nguyễn Hoài
#Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia #Chương trình đầu tư công nghệ chiến lược #Hình thành trung tâm nghiên cứu thử nghiệm #Nâng cao năng lực công nghệ quốc gia #Chính sách thu hút nhân lực công nghệ cao

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe