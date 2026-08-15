Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bình luận sai sự thật về sân bay Gia Bình, một người bị phạt 12,5 triệu đồng

Nguyễn Thắng

TPO - Công an xã Lục Ngạn (tỉnh Bắc Ninh) vừa xử phạt 12,5 triệu đồng đối với ông G.V.T. vì sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận nội dung sai sự thật, tiêu cực liên quan dự án sân bay Gia Bình trên một fanpage.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Lục Ngạn phát hiện ông G.V.T., trú tại xã Lục Ngạn, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tương tác, bình luận những nội dung sai sự thật, tiêu cực liên quan dự án sân bay Gia Bình trên trang fanpage của tổ chức phản động “Việt Tân”.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Lục Ngạn mời ông G.V.T. đến làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm và đã gỡ bỏ nội dung đăng tải.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an xã Lục Ngạn lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông G.V.T. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

1.jpg
Công an xã Lục Ngạn làm việc với ông G.V.T. Ảnh: Công an xã Lục Ngạn.

G.V.T. bị xử phạt 12,5 triệu đồng, đồng thời buộc thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Công an xã Lục Ngạn khuyến cáo, mạng xã hội dù là không gian “ảo” nhưng hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, suy nghĩ kỹ trước khi chia sẻ, chỉ theo dõi và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng; tuyệt đối không tin, nghe theo, tương tác, chia sẻ hoặc bình luận cổ vũ, đồng thuận với các nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá.

Nguyễn Thắng
#xử phạt hành chính bình luận sai sự thật #quy định pháp luật về thông tin trên mạng #Công an xã Lục Ngạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe