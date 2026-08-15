Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

3 hộ dân hiến 2.500m² đất “vàng” mở rộng hẻm

An Yên

TPO - 3 hộ dân phường Vũng Tàu, TPHCM đã tiên phong hiến tặng 2.500m2 để mở rộng hẻm dưới 4m nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, cải thiện môi trường sống, mỹ quan đô thị.

Ngày 15/8, UBND phường Vũng Tàu tổ chức vận động người dân đăng ký chỉ tiêu hiến đất để nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn. Khởi đầu đã có 3 hộ dân tự nguyện hiến 2.500m² đất mở rộng hẻm.

img-2489.jpg
Hẻm nhỏ dưới 4m trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vũng Tàu

Hiện phường Vũng Tàu đang thực hiện thủ tục pháp lý đối với các hộ dân, tổ chức hiến đất tại 3 tuyến hẻm 666 Trần Phú, 90 Trần Phú và 76 Nguyễn Bỉnh Khiêm, với tổng diện tích khoảng 2.500m². “Chúng tôi sẽ ưu tiên triển khai những tuyến thực sự cần thiết, có sự đồng thuận cao và đủ điều kiện thực hiện; không chạy theo số lượng hay thành tích. Mục tiêu là để mỗi phần đất người dân tự nguyện đóng góp trở thành một phần của hạ tầng chung, tạo nên những tuyến hẻm rộng hơn, an toàn hơn, sạch đẹp hơn và phục vụ tốt hơn đời sống cộng đồng”, ông Vũ Hồng Thuấn- Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu khẳng định.

img-2490.jpg
Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu vận động người dân tự nguyện hiến đất mở rộng hẻm trên tinh thần tự nguyện

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, hiện trên địa bàn có 560 tuyến hẻm với tổng chiều dài hơn 69km, trong đó khoảng 350 tuyến có chiều rộng dưới 4m. Phần lớn các tuyến hẻm này được hình thành từ nhiều năm trước, khi dân cư và phương tiện giao thông còn thưa thớt. Trong quá trình đô thị hóa, nhiều hẻm nhỏ đã bộc lộ những bất cập về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và an toàn.

Tại một số khu vực, hẻm nhỏ khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp khó khăn; hệ thống thoát nước, chiếu sáng chưa đồng bộ. Đáng lưu ý, khi xảy ra cháy, nổ hoặc có trường hợp cần cấp cứu, xe chữa cháy, xe cứu thương có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường.

Việc mở rộng hẻm vì vậy không chỉ nhằm tạo thuận lợi cho giao thông mà còn góp phần cải thiện môi trường sống, mỹ quan đô thị, nâng cao giá trị và khả năng khai thác nhà đất của người dân.

img-2494.jpg
Người dân Vũng Tàu trình bày ý kiến tại buổi vận động

Việc vận động được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không áp đặt và không chạy theo số lượng. Tuyến nào người dân đồng thuận cao, thực sự cần thiết và đủ điều kiện sẽ được ưu tiên thực hiện.

Khi người dân đồng thuận, phường sẽ bố trí nguồn lực đầu tư mặt đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời thực hiện các thủ tục đo đạc, chỉnh lý hồ sơ đất đai cho người dân theo quy định.

An Yên
#Vũng Tàu #hiến đất #hẻm nhỏ #tự nguyện #cải tạo #phòng cháy chữa cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe