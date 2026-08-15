An Giang sẽ tổ chức hội thảo để thu thập thông tin tìm nơi chôn cất hơn 300 liệt sĩ trong 1 trận đánh

TPO - Trong trận đánh tại khu vực Tràm Dù (Rừng Tràm 800, An Giang) vào đầu tháng 3/1970 có hơn 300 bộ đội ta hy sinh, tới nay vẫn chưa xác định được nơi chôn cất. An Giang chuẩn bị tổ chức hội thảo để thu thập, đối chiếu các nguồn tư liệu, nhân chứng, làm cơ sở tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9) đã thu thập tư liệu lịch sử và thông tin do cựu chiến binh cung cấp về hơn 300 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại khu vực Tràm Dù (thuộc xã Kiên Bình và xã Bình Giang, tỉnh An Giang), trong trận đánh những ngày đầu tháng 3/1970.

Các đơn vị được xác định tham gia chiến đấu tại khu vực này gồm Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Đặc công 429, Bộ Tư lệnh Miền và Đại đội 5 pháo phòng không thuộc Đoàn 75 Pháo Miền.

Đội K92 tỉnh An Giang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Lê Vy).

Theo những nguồn tư liệu đang được xác minh, khoảng 14h30 ngày 3/3/1970, khi Tiểu đoàn 3 và Đại đội 5 đang trú quân tại khu vực rừng tràm (Tràm Dù), máy bay địch phát hiện, bắn phá, ném bom, gây thương vong lớn. Ngày 4/3/1970, lực lượng địch tiếp tục tiến công vào khu vực đơn vị trú quân và trạm giao liên.

Trận chiến được cho là diễn ra từ ngày 2 - 6/3/1970, gây tổn thất rất lớn cho các đơn vị. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ được xác định đã hy sinh. Tuy nhiên, do chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, địa hình, địa vật thay đổi, hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ, việc xác định chính xác danh sách liệt sĩ, vị trí hy sinh và nơi chôn cất ban đầu vẫn gặp nhiều khó khăn.

Nhằm làm rõ những thông tin này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang chuẩn bị tổ chức hội thảo thu thập thông tin, xác định khu vực mộ liệt sĩ hy sinh tại Tràm Dù.

Đại tá Chau Chắc - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, cho biết, hội thảo dự kiến diễn ra sáng 25/8, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Tham dự hội thảo dự kiến có đại diện các sở, ban, ngành liên quan cùng các nhân chứng lịch sử và người dân nắm thông tin về sự kiện.

Hội thảo nhằm thu thập, đối chiếu các nguồn tư liệu, thông tin từ nhân chứng lịch sử và người dân, qua đó xác định khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ tại Tràm Dù, làm cơ sở cho công tác khảo sát, tìm kiếm và quy tập trong thời gian tới.

Đại tá Chau Chắc - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang, thông tin về Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo Đại tá Chau Chắc, sự tham gia của nhân chứng lịch sử, người dân, các nhà khoa học và cơ quan báo chí có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung thông tin về những liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường.

Về "Chiến dịch 500 ngày đêm”, Đại tá Chau Chắc cho biết, các lực lượng đã đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời vận động nhân chứng, người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Mùa khô 2025-2026, Đội K92 và K93 quy tập 170 hài cốt liệt sĩ, gồm 128 hài cốt tại Campuchia và 42 hài cốt trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định danh tính một trường hợp.

Từ ngày 29/7 đến 13/8/2026, các lực lượng tiếp tục quy tập 73 hài cốt, gồm 61 hài cốt tại xã Ba Chúc và 12 hài cốt tại phường Chi Lăng, xã Ô Lâm. Một trường hợp được xác định danh tính.

Hiện, các Đội K92 và K93 tiếp tục xác minh nhiều nguồn tin tại Campuchia và trong tỉnh, dự kiến còn hàng trăm hài cốt cần tìm kiếm.

Về lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, qua khảo sát 20 nghĩa trang, An Giang có hơn 30.000 mộ chưa hoặc thiếu thông tin. Đến ngày 13/8, đã lấy 2.779 mẫu hài cốt liệt sĩ và thu thập 3.356 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

An Giang đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm đối với các hài cốt chưa xác định thông tin trước ngày 30/4/2027.