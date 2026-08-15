Tuổi trẻ Ninh Bình ủng hộ, đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới

Trong khuôn khổ chương trình Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” điểm cấp Trung ương năm 2026, ngày 15/8, tại xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2026 - 2030”.

Dự chương trình có ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Lê Xuân Huy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình; anh Trần Ngọc Nam – Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

Đại biểu quyên góp, ủng hộ chương trình.

Chương trình kêu gọi sự chung tay của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội; cán bộ, đoàn viên, thanh niên; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm, góp thêm nguồn lực chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi tại các địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.

Đoàn viên thanh niên ủng hộ chương trình.

Anh Trần Ngọc Nam – Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, nguồn lực vận động sẽ được ưu tiên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; các hoạt động chăm lo, hỗ trợ học tập, sinh hoạt và phát triển cho thanh thiếu nhi vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn tại 11 xã thuộc 3 tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hoá và Lạng Sơn.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm, trách nhiệm và nghĩa tình của tuổi trẻ Ninh Bình hướng về biên giới Tổ quốc; để các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, vui chơi và tự tin vươn lên trong cuộc sống.

“Mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là một tấm lòng để chúng ta hướng về vùng biên cương của Tổ quốc, góp phần - góp một phần nguồn lực để những điều tốt đẹp được lan tỏa đến thanh thiếu nhi tại 11 xã biên giới thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa và Lạng Sơn”, anh Nam bày tỏ.

Anh Trần Ngọc Nam phát biểu phát động chương trình.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 15/8 đến hết ngày 15/10/2026. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Bình cam kết tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn lực công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu thực tế của các địa phương.