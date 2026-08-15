Nữ sinh mồ côi mẹ được Bộ Tư lệnh Thủ đô vinh danh

TPO - Mẹ qua đời vì lâm bệnh, Đặng Thị Trà My vẫn nỗ lực học tập và đạt danh hiệu học sinh xuất sắc cùng giải Ba môn Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Cô nữ sinh nghị lực này vừa được Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội tuyên dương cùng 75 học sinh tiêu biểu, xuất sắc và vượt khó học giỏi năm học 2025-2026.

Đóa hoa thơm dâng mẹ

Tại chương trình gặp mặt, tuyên dương học sinh tiêu biểu, xuất sắc; học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, vượt khó học giỏi năm học 2025-2026 do BTL Thủ đô Hà Nội tổ chức, Đặng Thị Trà My (học sinh lớp 11A4, Trường PTTH Việt Nam - Ba Lan) là một trong những điển hình được vinh danh.

Đặng Thị Trà My chia sẻ về hành trình vượt khó tại chương trình gặp mặt, tuyên dương do BTL Thủ đô tổ chức, sáng 15/8.

Trong số 76 học sinh được tuyên dương tại chương trình, Trà My thuộc nhóm những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Năm học 2025-2026, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và giải Ba môn Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Em là con của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đặng Văn Sơn (nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự Phường Thanh Liệt).

Kể về những năm tháng gia đình gặp biến cố, Trà My chia sẻ, trong thời gian mẹ điều trị tại Bệnh viện Quân y 103, em vừa học tập, vừa cùng bố chăm sóc mẹ. Năm 2025, mẹ em qua đời. Từ đó, gia đình chỉ còn bố, Trà My và em trai. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đặng Văn Sơn vừa phải hoàn thành công việc ở đơn vị, vừa chăm lo hai con.

“Có những lúc cuộc sống vất vả khiến cháu cũng thấy buồn và lo lắng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bố, sự vất vả của bố trong công tác, trong việc đảm nhiệm vai trò của người cha, người mẹ trong gia đình, cùng sự tận tụy của thầy cô và tình cảm của bạn bè, đặc biệt là lời dặn dò của mẹ trước lúc đi xa, cháu lại tự nhủ mình phải cố gắng chăm ngoan, học giỏi”, Trà My tâm sự.

Đặng Thị Trà My (thứ 2 từ phải qua) là 1 trong 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, vượt khó học giỏi được BTL Thủ đô vinh danh.

Những lời dặn của mẹ trước lúc đi xa trở thành một phần động lực để Trà My tiếp tục cố gắng. Trong năm học 2025-2026, Trà My đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và giành giải Ba môn Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Với em, thành tích ấy không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong học tập mà còn mang một ý nghĩa đặc biệt đối với người mẹ đã qua đời.

“Đó là những đoá hoa thơm để kính dâng lên khi mẹ cháu đã đi xa và mẹ cháu sẽ luôn mỉm cười dõi theo chị em cháu hằng ngày”, Trà My xúc động chia sẻ với các đại biểu tham dự chương trình.

Video: Chương trình cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2026).

Từ câu chuyện của mình, Trà My nhắn nhủ những bạn học sinh đang có hoàn cảnh tương tự không nên để khó khăn làm mất đi niềm tin vào bản thân. Theo em, mỗi người cần biến khó khăn thành động lực, chăm chỉ học tập, nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng nỗ lực để thay đổi tương lai của chính mình.

Trà My cũng bày tỏ sự biết ơn đối với bố, thầy cô, bạn bè và những người đã động viên, giúp đỡ em trong quá trình học tập, vượt qua mất mát. Nữ sinh khẳng định sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm và phấn đấu trở thành công dân có ích.

Lan tỏa tinh thần hiếu học

Theo BTL Thủ đô Hà Nội, trong năm học 2025-2026, con em cán bộ, nhân viên BTL Thủ đô đã đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi, hội thi. Trong đó có 1 giải cấp quốc gia, 11 giải cấp tỉnh, thành phố, 18 giải cấp cụm trường và 26 giải cấp xã, phường. Đáng chú ý, có 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, cùng nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc.

Lãnh đạo BTL Thủ đô trao thưởng các em học sinh tiêu biểu, xuất sắc.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân - Phó Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội, chương trình nhằm phần khích lệ tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ là con em cán bộ, nhân viên lực lượng vũ trang Thủ đô.

Biểu dương những học sinh đạt thành tích cao, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân đánh giá những thành tích này là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện và sự đồng hành của gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị.

Theo Phó Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội, trong bối cảnh giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng phát triển, học sinh cần chủ động học tập, rèn luyện tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, ngoại ngữ, tin học và kỹ năng số. Việc khai thác các thành tựu khoa học công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, cũng cần được thực hiện thông minh, an toàn và nhân văn.

Các đại biểu tham dự chương trình.

“Chỉ có học tập mới có thể thay đổi cuộc đời và mở ra tương lai tươi sáng. Thế hệ cha ông đã làm nên chiến thắng bằng máu xương; hôm nay, trong hòa bình, hội nhập; thế hệ các cháu là phải làm nên chiến thắng mới bằng tri thức - bản lĩnh - sáng tạo. Hãy đặt mục tiêu rõ ràng; nuôi dưỡng đam mê khám phá; nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách thông minh, an toàn và nhân văn”, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân nhấn mạnh.

Phó Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập”; tạo điều kiện để con em cán bộ, nhân viên được học tập, rèn luyện và phát triển.