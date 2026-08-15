Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nam giáo viên thể dục khai động cơ sát hại nữ nhân viên thư viện

Huỳnh Thủy

TPO - Tại cơ quan công an, Nguyễn Hồng Lĩnh ban đầu bình thản, quanh co trước khi khai nhận động cơ sát hại nữ nhân viên thư viện ở Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ nữ nhân viên thư viện L.T.M.D. (SN 1987, trú xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk) mất liên lạc sau buổi liên hoan tại trường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1988, trú xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội "Giết người".

Lĩnh là giáo viên dạy thể dục tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy; còn L.T.M.D. là nhân viên thư viện của trường.

tienphong.jpg
Đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh: Sỹ Đức.

Theo điều tra ban đầu, tối 10/8, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh tổ chức liên hoan. Sau khi buổi tiệc kết thúc, chị D. cùng một số giáo viên dọn dẹp bát đĩa rồi về phòng tập thể của trường nghỉ ngơi.

Đến sáng hôm sau, mọi người sang phòng nhưng không thấy chị D., điện thoại cũng không liên lạc được. Một số vật dụng trong phòng được phát hiện có dấu hiệu bị cháy.

Người thân sau đó trình báo Công an xã Ea Wy về việc chị D. mất tích. Công an xã Ea Wy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xác minh, lấy lời khai những người liên quan. Đến sáng 12/8, cơ quan công an xác định Nguyễn Hồng Lĩnh có dấu hiệu liên quan đến việc chị D. mất tích nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lĩnh tỏ ra bình thản, quanh co và cho rằng bản thân không liên quan. Tuy nhiên, trước các chứng cứ, tài liệu được thu thập, Lĩnh dần thay đổi lời khai. Đến khoảng 23h ngày 13/8, Lĩnh khai nhận đã sát hại chị D. do ghen tuông.

1786761650366-3247029321207220326-3247029321207220326-228c59ad5c41b906b92156244e68588d.jpg
Đối tượng Lĩnh đã đốt quần áo, chăn, gối tại phòng của chị D. nhằm xóa dấu vết.

Theo lời khai ban đầu, Lĩnh và chị D. phát sinh quan hệ tình cảm từ khoảng đầu năm 2025. Lĩnh đã có vợ và hai con, trong khi chị D. ly hôn từ tháng 3/2026 và đang nuôi hai con gái.
Tối 10/8, Lĩnh đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể của trường để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, Lĩnh dùng vũ lực khiến chị D. tử vong. Sau đó, Lĩnh đốt quần áo, chăn, gối tại phòng nhằm xóa dấu vết.
Sau khi gây án, Lĩnh đưa thi thể chị D. về rẫy cà phê của gia đình tại thôn 13, xã Ea Drăng, cách nơi nạn nhân sinh sống khoảng 20km, để chôn giấu.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau khi L.T.M.D. mất liên lạc, mọi người phát hiện một số vật dụng trong phòng tập thể của nạn nhân bị đốt. Từ tin báo mất tích, cơ quan công an khẩn trương vào cuộc, xác minh và làm rõ Nguyễn Hồng Lĩnh có liên quan đến vụ việc.

Huỳnh Thủy
#Giết người #Đắk Lắk #thầy giáo #nữ nhân viên #gây án #tội phạm #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe