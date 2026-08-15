Nam giáo viên thể dục khai động cơ sát hại nữ nhân viên thư viện

TPO - Tại cơ quan công an, Nguyễn Hồng Lĩnh ban đầu bình thản, quanh co trước khi khai nhận động cơ sát hại nữ nhân viên thư viện ở Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ nữ nhân viên thư viện L.T.M.D. (SN 1987, trú xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk) mất liên lạc sau buổi liên hoan tại trường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1988, trú xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội "Giết người".

Lĩnh là giáo viên dạy thể dục tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy; còn L.T.M.D. là nhân viên thư viện của trường.

Đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh: Sỹ Đức.

Theo điều tra ban đầu, tối 10/8, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh tổ chức liên hoan. Sau khi buổi tiệc kết thúc, chị D. cùng một số giáo viên dọn dẹp bát đĩa rồi về phòng tập thể của trường nghỉ ngơi.

Đến sáng hôm sau, mọi người sang phòng nhưng không thấy chị D., điện thoại cũng không liên lạc được. Một số vật dụng trong phòng được phát hiện có dấu hiệu bị cháy.

Người thân sau đó trình báo Công an xã Ea Wy về việc chị D. mất tích. Công an xã Ea Wy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xác minh, lấy lời khai những người liên quan. Đến sáng 12/8, cơ quan công an xác định Nguyễn Hồng Lĩnh có dấu hiệu liên quan đến việc chị D. mất tích nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lĩnh tỏ ra bình thản, quanh co và cho rằng bản thân không liên quan. Tuy nhiên, trước các chứng cứ, tài liệu được thu thập, Lĩnh dần thay đổi lời khai. Đến khoảng 23h ngày 13/8, Lĩnh khai nhận đã sát hại chị D. do ghen tuông.

Đối tượng Lĩnh đã đốt quần áo, chăn, gối tại phòng của chị D. nhằm xóa dấu vết.

Theo lời khai ban đầu, Lĩnh và chị D. phát sinh quan hệ tình cảm từ khoảng đầu năm 2025. Lĩnh đã có vợ và hai con, trong khi chị D. ly hôn từ tháng 3/2026 và đang nuôi hai con gái.

Tối 10/8, Lĩnh đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể của trường để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, Lĩnh dùng vũ lực khiến chị D. tử vong. Sau đó, Lĩnh đốt quần áo, chăn, gối tại phòng nhằm xóa dấu vết.

Sau khi gây án, Lĩnh đưa thi thể chị D. về rẫy cà phê của gia đình tại thôn 13, xã Ea Drăng, cách nơi nạn nhân sinh sống khoảng 20km, để chôn giấu.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau khi L.T.M.D. mất liên lạc, mọi người phát hiện một số vật dụng trong phòng tập thể của nạn nhân bị đốt. Từ tin báo mất tích, cơ quan công an khẩn trương vào cuộc, xác minh và làm rõ Nguyễn Hồng Lĩnh có liên quan đến vụ việc.