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Pháp luật

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Bắt đối tượng lừa bán suất tái định cư ‘ảo’ ở Cà Mau

Tân Lộc

TPO - Trần Hoàng Vũ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi cùng đồng phạm bán các suất tái định cư không có thật.

Ngày 15/8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Vũ (SN 1969, ngụ phường Tân Thành, Cà Mau) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là động thái mới của cơ quan điều tra trong vụ án bán suất tái định cư tại Khu đô thị Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Cà Mau.

Trong vụ án trên, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can: Lưu Ngọc Nghĩa, Phạm Văn Khánh và Phạm Văn Liệt, cùng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

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Trần Hoàng Vũ. Ảnh: CACC.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, Trần Hoàng Vũ cùng Phạm Văn Khánh thỏa thuận tìm người có nhu cầu mua suất tái định cư, đồng thời tìm các hộ dân có đất bị thu hồi để mua lại hồ sơ thu hồi đất.

Sau đó, nhóm bị can trên sử dụng những hồ sơ này để bán cho người có nhu cầu các suất tái định cư không có thật.

Bằng thủ đoạn trên, Trần Hoàng Vũ và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền 3,4 tỷ đồng của các bị hại.

Tân Lộc
#tái định cư #Cà Mau #lừa đảo #bắt tạm giam #suất giả #đất đai #trần hoàng vũ

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