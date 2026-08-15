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Xã hội

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Xây dựng Dung Quất trở thành Trung tâm logistics quốc gia và khu vực

Nguyễn Ngọc

TPO - Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Dung Quất cần trở thành hạt nhân kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, liên kết Dung Quất - Chu Lai - Bờ Y với Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế, qua đó tạo động lực phát triển chuỗi cung ứng, công nghiệp và thương mại xuyên biên giới.

Sáng 15/8, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (16/8/1996 - 16/8/2026). Dự lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi.

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Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Sau ba thập kỷ, từ một vùng ven biển còn nhiều khó khăn, Khu kinh tế Dung Quất đã trở thành trung tâm công nghiệp nặng, lọc hóa dầu và năng lượng quy mô quốc gia. Các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn đến nay thu hút hơn 440 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 20 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 81.000 lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao những thành tựu mà Quảng Ngãi đạt được trong hành trình phát triển Khu kinh tế Dung Quất. Trong đó, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cùng các dự án luyện kim quy mô lớn đã trở thành những hạt nhân tăng trưởng, góp phần đưa Quảng Ngãi trở thành địa phương tự cân đối ngân sách và có đóng góp tích cực cho đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Quảng Ngãi cần chủ động xây dựng lộ trình cụ thể để nâng cấp, chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái. Quảng Ngãi cần ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, chế biến sâu, có giá trị gia tăng lớn.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với đó, Quảng Ngãi cần tập trung thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy lợi thế cảng biển nước sâu, đường bộ, đường sắt, hàng không và vận tải đa phương thức để xây dựng Dung Quất trở thành trung tâm logistics quốc gia và khu vực.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Dung Quất cần trở thành hạt nhân kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, liên kết Dung Quất - Chu Lai - Bờ Y với Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế, qua đó tạo động lực phát triển chuỗi cung ứng, công nghiệp và thương mại xuyên biên giới.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Quảng Ngãi cần phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, tối ưu hóa hướng tuyến kết nối hạ tầng giao thông tốc độ cao liên vùng, đặc biệt là tuyến kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Chu Lai.

Đồng thời, Quảng Ngãi cần sớm hoàn thiện đề xuất để các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm khẳng định, tỉnh sẽ tập trung 5 nhóm hành động cụ thể, hướng tới mục tiêu xây dựng Khu kinh tế Dung Quất trở thành “khu kinh tế xanh, thông minh, hiện đại” theo quy hoạch chung đến năm 2045.

Quảng Ngãi sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, phát triển hệ sinh thái hạ nguồn lọc hóa dầu, hydrogen, LNG và thép chất lượng cao; thúc đẩy chuyển đổi số, tối ưu hạ tầng giao thông kết nối và chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa, nhà ở xã hội cho công nhân, đảm bảo sự phát triển hài hòa và tiến bộ xã hội.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao bảng tượng trưng hỗ trợ 2 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. Ban tổ chức cũng trao học bổng năm học 2025-2026 và xe đạp cho 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

8 chủ đầu tư được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Nguyễn Ngọc
#phát triển trung tâm logistics quốc gia #chuyển đổi các khu công nghiệp sinh thái #đẩy mạnh thu hút công nghệ cao và chế biến sâu #đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng #phát triển công nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường

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