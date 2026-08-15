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Kỳ đà hoa dài 2m bò vào khu bếp nhà hàng ở Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Một cá thể kỳ đà hoa dài khoảng 2m, nặng 20kg bất ngờ bò vào khu vực bếp của một nhà hàng ở Phú Quốc (An Giang). Sau khi được người dân phát hiện, bảo vệ và bàn giao cho lực lượng chức năng, cá thể này đã được tái thả về rừng tự nhiên.

Ngày 15/8, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc phối hợp với người dân địa phương tái thả một cá thể kỳ đà hoa nặng khoảng 20kg, dài 2m về rừng tự nhiên.

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Cá thể kỳ đà hoa được thả về rừng tự nhiên tại Phú Quốc. Ảnh: H. Dung

Trước đó, sáng 14/8, anh Hoàng Trung Thông, nhân viên nhà hàng Camia (Phú Quốc), bất ngờ phát hiện một con kỳ đà hoa bò vào khu vực bếp. Nhận thấy đây là cá thể động vật hoang dã có kích thước lớn, anh Trung đã tìm cách giữ an toàn cho con vật, đồng thời liên hệ anh Nguyễn Thanh Bình, một người dân có kinh nghiệm và yêu thích động vật hoang dã trên địa bàn.

Sau khi kiểm tra, anh Bình xác định đây là kỳ đà hoa - loài động vật được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam. Cá thể này sau đó được tạm thời chăm sóc và thông báo cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể kỳ đà hoa không bị thương, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện trở về môi trường tự nhiên.

Với diện tích hơn 31.400ha, chiếm hơn 40% diện tích đảo Phú Quốc, vườn Quốc gia Phú Quốc có hệ sinh thái rừng nhiệt đới phong phú, là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Nhật Huy
#Phú Quốc #kỳ đà hoa #Vườn Quốc gia Phú Quốc #động vật quý hiếm #An Giang

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