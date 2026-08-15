Thanh Hóa bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 tại hai quảng trường lớn

TPO - Chào mừng Quốc khánh 2/9, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức màn bắn pháo hoa với thời lượng khoảng 15 phút tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) và Quảng trường biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn).

Màn bắn pháo hoa kéo dài với thời lượng khoảng 15 phút, từ 21h15 đến 21h30 ngày 1/9 tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) và Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Kinh phí tổ chức cho màn bắn pháo hoa được xã hội hóa. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa là đơn vị tiếp nhận, bảo quản và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 tại địa phương.

Màn pháo hoa chào mừng lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026.

Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật tại các địa điểm bắn pháo hoa. Hoạt động trên nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ người dân và du khách, đồng thời làm phong phú thêm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại Thanh Hóa trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Năm 2026, lễ hội du lịch biển Sầm Sơn thu hút hơn 10.000 người tham dự, với chuỗi chương trình nghệ thuật, âm nhạc và pháo hoa được đầu tư quy mô. Sự kiện mở đầu cho mùa cao điểm du lịch ấn tượng.

Cùng với bắn pháo hoa là chuỗi các chương trình nghệ thuật.

Trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 13,2 triệu lượt khách, tăng 11,3% so với cùng kỳ và đạt gần 80% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025.