Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thanh Hóa bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 tại hai quảng trường lớn

Phạm Trường

TPO - Chào mừng Quốc khánh 2/9, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức màn bắn pháo hoa với thời lượng khoảng 15 phút tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) và Quảng trường biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn).

Màn bắn pháo hoa kéo dài với thời lượng khoảng 15 phút, từ 21h15 đến 21h30 ngày 1/9 tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) và Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Kinh phí tổ chức cho màn bắn pháo hoa được xã hội hóa. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa là đơn vị tiếp nhận, bảo quản và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 tại địa phương.

1786780358866-184609414211114661-2896624119827792152-d974e7811113ef3a8c07980f6d48778b.jpg
Màn pháo hoa chào mừng lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026.

Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật tại các địa điểm bắn pháo hoa. Hoạt động trên nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ người dân và du khách, đồng thời làm phong phú thêm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại Thanh Hóa trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Năm 2026, lễ hội du lịch biển Sầm Sơn thu hút hơn 10.000 người tham dự, với chuỗi chương trình nghệ thuật, âm nhạc và pháo hoa được đầu tư quy mô. Sự kiện mở đầu cho mùa cao điểm du lịch ấn tượng.

1786780358767-184609414211114661-2896624119827792152-7efe2fee3062662e4e42f6f93840f722.jpg
Cùng với bắn pháo hoa là chuỗi các chương trình nghệ thuật.

Trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 13,2 triệu lượt khách, tăng 11,3% so với cùng kỳ và đạt gần 80% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Phạm Trường
#Thanh Hóa #pháo hoa #Quốc khánh #Sầm Sơn #du lịch #chương trình nghệ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe