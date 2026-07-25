Tổ hợp phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng gần 11.000 tỷ

Với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, Sun Galaxy Complex được kỳ vọng không chỉ nâng tầm thương hiệu Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), mà còn trở thành không gian của các lễ hội, sự kiện và show diễn đẳng cấp quốc tế của thành phố bên sông Hàn.

Ngày 25/7, Sun Group chính thức khởi công Sun Galaxy Complex - Tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế đầu tiên của Đà Nẵng, mở ra một hệ sinh thái văn hóa, giải trí và kinh tế đêm sôi động suốt 365 ngày trong năm. Dự lễ khởi công có ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng...

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án Sun Galaxy Complex.

Tổ hợp Sun Galaxy Complex được phát triển trên diện tích hơn 210.000 m², tại vị trí trung tâm của đại đô thị Da Nang Downtown, phường Ngũ Hành Sơn. Hạt nhân của dự án là sân khấu, khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi, hướng trực diện ra sông Hàn và khu vực trình diễn pháo hoa.

Hạ tầng kỹ thuật hiện đại cho phép sân khấu không chỉ phục vụ DIFF mà còn có khả năng tổ chức các đại nhạc hội, lễ hội văn hóa, triển lãm, hội nghị và sự kiện MICE quy mô quốc tế.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh: Đây không chỉ là khởi công một dự án đầu tư mà còn là sự khởi đầu cho không gian phát triển mới của thành phố, là minh chứng sinh động cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Theo Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, sau nhiều năm tổ chức, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một lễ hội để trở thành thương hiệu văn hóa du lịch hàng đầu thế giới của Đà Nẵng và Việt Nam.

Tuy nhiên, để thương hiệu này tiếp tục vươn tầm thì cần có hạ tầng tổ chức sự kiện thật tương xứng. Công trình này không chỉ là phục vụ Lễ hội pháo hoa, mà hướng tới một chuỗi các sự kiện, các chương trình văn hóa nghệ thuật đẳng cấp của Việt Nam và quốc tế.

Nằm trong tổng thể dự án, khối nhà thương mại, dịch vụ cao 47 tầng (khoảng 183m) sẽ tích hợp hệ thống khách sạn, căn hộ lưu trú, trung tâm thương mại, nhà hàng, ballroom và các tiện ích cao cấp. Trong đó, hệ sinh thái lưu trú dự kiến do Accor quản lý, mang đến trải nghiệm thưởng thức pháo hoa ngay từ nơi nghỉ dưỡng.

Đại biểu tham dự lễ khởi công

Dự án đồng thời đầu tư công viên, cây xanh, sàn cảnh quan ven sông, không gian công cộng; hạ ngầm tuyến điện 110 kV và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực...

Theo ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, dự án sẽ trở thành "trái tim" mới của Da Nang Downtown, với sân khấu, khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi, tổ hợp khách sạn, thương mại, dịch vụ, công viên và không gian công cộng ven sông, ngoài tổ chức DIFF còn là các sự kiện, show diễn, hội nghị quốc tế quanh năm. Sun Galaxy Complex sẽ nâng tầm DIFF thành thương hiệu công nghiệp văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, đồng thời hình thành một biểu tượng kiến trúc mới bên sông Hàn, góp phần xây dựng thương hiệu Đà Nẵng là thành phố lễ hội và sự kiện quốc tế.