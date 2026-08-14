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Nhịp sống phương Nam

420 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Tây Ninh: Trụ sở, bệnh viện bỏ hoang, cỏ dại phủ kín

Nguyễn Tiến

TPO - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Tây Ninh có 420 cơ sở nhà, đất dôi dư. Nhiều trụ sở, bệnh viện, trung tâm y tế... đang bỏ không, cỏ dại phủ kín, công trình xuống cấp, trong khi địa phương vẫn loay hoay tìm phương án khai thác.

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Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Tây Ninh có 420 cơ sở nhà, đất công dôi dư.
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Trụ sở Đồn Biên phòng tại khu vực trung tâm phường Kiến Tường (Tây Ninh) trước là xã Kiến Tường Long An cũ là một trong những cơ sở đang được địa phương lập hồ sơ để chuyển đổi công năng, khai thác.
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Do lâu ngày không sử dụng, khuôn viên trụ sở đồn biên phòng phủ đầy cỏ dại, cây cối mọc um tùm; nhiều mảng tường loang lổ, phủ rêu, cho thấy công trình đã xuống cấp.
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Bệnh viện đa khoa khu vực Một Hóa (cũ) trên đường 30 Tháng 4 cũng rơi vào cảnh tương tự. Khuôn viên rộng nhưng vắng bóng người, cỏ dại phủ kín nhiều khu vực. Một số hạng mục công trình đã xuống cấp sau thời gian dài không sử dụng.
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Bên trong bệnh viện, nhiều khu vực sân nền phủ rêu. Công trình vắng vẻ sau thời gian dài không được sử dụng, cho thấy dấu hiệu xuống cấp nếu không sớm có phương án khai thác.
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Tại phường Tân Ninh, cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) trên đường 30 Tháng 4 cũng đã tạm ngưng hoạt động sau quá trình sắp xếp. Đây là một trong những cơ sở được đưa vào diện rà soát để có phương án xử lý phù hợp. Trước đó, hình ảnh cơ sở này bỏ trống cũng được ghi nhận.
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Trung tâm Y tế khu vực Cần Giuộc là một trong 12 tài sản công dôi dư. Cơ sở này đã được chuyển giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc UBND xã Cần Giuộc quản lý, khai thác.
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Trụ sở Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Cần Giuộc cũ cũng nằm trong danh sách các cơ sở dôi dư. Trước đây, Trạm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp cũng sử dụng chung cơ sở này. Sau sắp xếp, các đơn vị được chuyển về Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.
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Trung tâm Chính trị huyện Cần Đước cũ cũng là một trong những tài sản công dôi dư và được chuyển giao cho địa phương (xã Cần Giuộc) quản lý.
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Theo danh mục tài sản công chuyển giao được công bố ngày 12/8, có 65 xã, phường trên địa bàn Tây Ninh có cơ sở nhà, đất dôi dư. Phường Tân Ninh có số lượng nhiều nhất với 31 cơ sở, tiếp đến là Bến Cầu 25 cơ sở, Tân Thạnh 24 cơ sở, Tân Hưng 17 cơ sở và Châu Thành 16 cơ sở.
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Phần lớn tài sản là trụ sở cũ, trường học, trạm y tế không còn nhu cầu sử dụng sau khi đơn vị hành chính được sắp xếp.
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Một số khu đất có diện tích rất lớn. Trong đó, khu đất và nhà Trạm Kiểm lâm xã Tân Biên rộng hơn 43.600 m²; điểm ấp Cái Tôm - Trường TH&THCS Thạnh An tại xã Thạnh Hóa hơn 20.700 m²; trụ sở Trạm Y tế Phường 2 cũ tại phường Kiến Tường rộng hơn 7.300 m².
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Hiện phần lớn các cơ sở được chuyển giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công hoặc Ban Quản lý dự án cấp xã quản lý, khai thác.

Theo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, việc xử lý số tài sản này vẫn còn nhiều vướng mắc, từ rà soát tiêu chuẩn, định mức, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định giá trị tài sản trên sổ sách đến xây dựng phương án khai thác sau chuyển giao.

Đến ngày 4/8, vẫn còn 13/65 xã, phường có tài sản dôi dư chuyển giao khai thác nhưng chưa báo cáo hoặc chưa ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà. Trong số 65 xã, phường có tài sản dôi dư chuyển giao, mới có 6 địa phương xây dựng kế hoạch hoặc phương án khai thác.

Ông Trần Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, cho biết đối với những cơ sở không còn nhu cầu sử dụng, đã xuống cấp, tỉnh định hướng kêu gọi đầu tư xã hội hóa.

Theo ông Vũ, các địa phương sẽ rà soát cơ sở nhà, đất, phối hợp với các sở, ngành điều chỉnh quy hoạch, xác định chỉ tiêu sử dụng đất. Những tài sản không còn phù hợp sẽ được xử lý theo quy định để tạo quỹ đất sạch, phục vụ thu hút đầu tư. Trước mắt, với những nơi chưa thể thu hút đầu tư, địa phương có thể chỉnh trang thành không gian công cộng phục vụ người dân.

Nguyễn Tiến
#Tây Ninh #dôi dư #trụ sở #bệnh viện #cơ sở nhà đất #sáp nhập

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