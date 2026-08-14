420 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Tây Ninh: Trụ sở, bệnh viện bỏ hoang, cỏ dại phủ kín

Theo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, việc xử lý số tài sản này vẫn còn nhiều vướng mắc, từ rà soát tiêu chuẩn, định mức, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định giá trị tài sản trên sổ sách đến xây dựng phương án khai thác sau chuyển giao.

Đến ngày 4/8, vẫn còn 13/65 xã, phường có tài sản dôi dư chuyển giao khai thác nhưng chưa báo cáo hoặc chưa ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà. Trong số 65 xã, phường có tài sản dôi dư chuyển giao, mới có 6 địa phương xây dựng kế hoạch hoặc phương án khai thác.

Ông Trần Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, cho biết đối với những cơ sở không còn nhu cầu sử dụng, đã xuống cấp, tỉnh định hướng kêu gọi đầu tư xã hội hóa.

Theo ông Vũ, các địa phương sẽ rà soát cơ sở nhà, đất, phối hợp với các sở, ngành điều chỉnh quy hoạch, xác định chỉ tiêu sử dụng đất. Những tài sản không còn phù hợp sẽ được xử lý theo quy định để tạo quỹ đất sạch, phục vụ thu hút đầu tư. Trước mắt, với những nơi chưa thể thu hút đầu tư, địa phương có thể chỉnh trang thành không gian công cộng phục vụ người dân.